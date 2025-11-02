Presenta:

Tendencias

|

Pedro Alonso

Pedro Alonso y el viaje espiritual que terminó dividiendo a Netflix

Algunos lo llaman fracaso, otros aprendizaje. Pero todos coinciden en algo: Pedro Alonso deja una marca, aunque sea por su intento de mirar lo invisible.

Julián Martínez

Pedro Alonso en Netflix.

Pedro Alonso en Netflix.

Pedro Alonso emprende un viaje que provoca fascinación en unos y rechazo en otros. El actor, conocido por su papel en La Casa de Papel, se adentra en una travesía mexicana, a través de un documental de Netflix, repleta de rituales, sabiduría ancestral y encuentros con chamanes que lo enfrentan a su propia búsqueda interior. Pero el resultado no dejó indiferente a nadie: unos lo ven iluminador, otros una puesta en escena vacía.

Pedro Alonso inicia un viaje espiritual

La producción, grabada entre paisajes de México y atmósferas cargadas de simbolismo, propone un recorrido espiritual. Pedro Alonso se acerca a rituales de sanación, comparte con guías indígenas y reflexiona sobre la muerte como tránsito y no final.

Te Podría Interesar

netflix2

Sin embargo, la recepción del público ha sido tan intensa como dispar. Hay quienes lo celebran por su intención de acercar culturas milenarias y por atreverse a mostrar lo que el mundo moderno suele ignorar. Otros, en cambio, lo ven como un experimento pretencioso, cargado de autoayuda sin alma.

El actor parece moverse entre dos planos: el del personaje que busca respuestas y el del intérprete que no termina de soltar el control frente a la cámara. Algunos espectadores sienten que el mensaje se diluye entre imágenes hermosas y palabras que suenan a guion ensayado.

netflix3

Aun así, el documental logra algo innegable: despertar curiosidad por lo ancestral y poner sobre la mesa la necesidad de reconectar con la naturaleza. Más allá de su efectividad espiritual, la obra invita a pensar en lo que queda del hombre moderno cuando se enfrenta a preguntas sin respuesta. Tal vez ese sea su verdadero valor, más allá del juicio o la decepción.

Archivado en

Notas Relacionadas