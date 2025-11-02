Pedro Alonso y el viaje espiritual que terminó dividiendo a Netflix

Algunos lo llaman fracaso, otros aprendizaje. Pero todos coinciden en algo: Pedro Alonso deja una marca, aunque sea por su intento de mirar lo invisible.

Pedro Alonso emprende un viaje que provoca fascinación en unos y rechazo en otros. El actor, conocido por su papel en La Casa de Papel, se adentra en una travesía mexicana, a través de un documental de Netflix, repleta de rituales, sabiduría ancestral y encuentros con chamanes que lo enfrentan a su propia búsqueda interior. Pero el resultado no dejó indiferente a nadie: unos lo ven iluminador, otros una puesta en escena vacía.

Pedro Alonso inicia un viaje espiritual La producción, grabada entre paisajes de México y atmósferas cargadas de simbolismo, propone un recorrido espiritual. Pedro Alonso se acerca a rituales de sanación, comparte con guías indígenas y reflexiona sobre la muerte como tránsito y no final.

netflix2 Sin embargo, la recepción del público ha sido tan intensa como dispar. Hay quienes lo celebran por su intención de acercar culturas milenarias y por atreverse a mostrar lo que el mundo moderno suele ignorar. Otros, en cambio, lo ven como un experimento pretencioso, cargado de autoayuda sin alma.

El actor parece moverse entre dos planos: el del personaje que busca respuestas y el del intérprete que no termina de soltar el control frente a la cámara. Algunos espectadores sienten que el mensaje se diluye entre imágenes hermosas y palabras que suenan a guion ensayado.