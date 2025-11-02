Netflix: la serie de terror de 6 capítulos que revive una historia clásica de culto japonés

La plataforma de streaming te atrapa con una producción basada en una saga japonesa que fue todo un éxito.

La serie que está en Netflix y es de terror.

Hace varios años salió a la luz una película japonesa de bajo presupuesto que se volvió un clásico de culto. Su popularidad dio lugar a una de las franquicias de terror más emblemáticas, casi tan influyente como The ring. A partir de esta historia, Netflix creó una serie que explica un poco más esta maldición.

¿De qué va la serie? Ju-On Orígenes explora el origen de la maldición Ju-On, comenzando con un investigador de sucesos paranormales que investiga una casa donde ocurrieron eventos paranormales hace muchos años. La serie presenta varias historias basadas en hechos reales ocurridos en la casa de Nerima (Tokio).

La maldición se origina en la casa donde Takeo Saeki asesinó a su esposa y a su hijo por un ataque de celos. Según Ju-On, cualquier persona que muere con ira intensa o se encuentra con alguien que está muerta de una forma brutal, queda atrapada en un lugar donde murió, y la maldición se propaga a cualquier que entre en contacto con ella.

La serie cuenta la historia a través de saltos temporales entre las décadas de los 80 y los 90 con distintos personajes, y cada capítulo presenta el trauma de una familia que colma de dolor a sus protagonistas.