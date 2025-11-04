Netflix: una película esperadísima y una miniserie de drama se llevan los aplausos como estrenos de la semana

Llegó noviembre y los mejores contenidos de fin de año parecen estrenar con la mejor energía. Te contamos lo recomendado de la semana en Netflix.

Sin importar la temporada del año que transcurra, el streaming se ha convertido en una de las mejores opciones para el entretenimiento desde la casa y para toda la familia. En esta ocasión, llegan a Netflix dos opciones totalmente increíbles que seguramente se convertirán en aquellos contenidos que tendrás en tu lista para siempre.

netflix logo portada Una película esperadísima y una miniserie de drama se llevan los aplausos como estrenos de la semana Archivo MDZ Aunque el fin de año es esperadísimo por las grandes fiestas que se festejan a lo largo y ancho del mundo, Netflix tiene excelentes propuestas entretenidas durante todos los meses. Sin embargo, este mes de noviembre llega con una de las películas más esperadas del año; además, una miniserie que te mantendrá pegado al sillón. Tomá nota.

Los dos estrenos imperdibles para ver en Netflix esta semana Frankestein Fecha de estreno: viernes 7 de noviembre

Sinopsis: El ganador del Oscar® Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

Elenco: Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.