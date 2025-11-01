Andy Muschietti lo hizo de nuevo: el director homenajeó a Independiente en su nueva serie sobre Pennywise

El director de cine Andy Muschietti, reconocido fanático de Independiente, dejó un nuevo guiño a su club en IT: Welcome to Derry.

El aclamado director argentino Andy Muschietti hizo de lo suyo de nuevo. El fanatismo del cineasta por Independiente se coló, una vez más, y dejó un guiño que no pasó inadvertido para los hinchas del Rojo. Esta vez, lo hizo en el episodio estreno de IT: Welcome to Derry, la nueva serie que expande el universo de terror creado por Stephen King.

El guiño de Andy Muschietti a Independiente welcome to derry serie (3) El detalle, que apenas duró unos segundos en la pantalla, generó una oleada de mensajes y celebraciones en las redes sociales, y se trató de un nuevo mate con el escudo del club sobre una mesa. Lo cierto es que la afición de Muschietti por Independiente es bien conocida en la industria porque ya había incluido pequeñas referencias y homenajes al club en otras de sus películas anteriores, como IT (2017) e IT: Capítulo 2.

muschietti independiente (2) El mate es un regalo que le hicieron en Argentina. Captura En esta ocasión, el mate con el escudo de Independiente se lució sobre una mesa durante una toma del primer capítulo de Welcome to Derry. La serie busca profundizar la mitología de la inquietante ciudad donde acecha el terrorífico payaso Pennywise.

muschietti independiente (1) Muschietti visitó el estadio con Ricardo Enrique Bochini. Prensa Independiente La producción combina el horror clásico de Stephen King con la impronta personal y los sellos de identidad del director argentino. El mate en cuestión tiene incluso una historia particular: fue un regalo que el cineasta recibió de una fan durante su visita a la Argentina Comic-Con hace algunos años.