Andy Muschietti lo hizo de nuevo: el director homenajeó a Independiente en su nueva serie sobre Pennywise
El director de cine Andy Muschietti, reconocido fanático de Independiente, dejó un nuevo guiño a su club en IT: Welcome to Derry.
El aclamado director argentino Andy Muschietti hizo de lo suyo de nuevo. El fanatismo del cineasta por Independiente se coló, una vez más, y dejó un guiño que no pasó inadvertido para los hinchas del Rojo. Esta vez, lo hizo en el episodio estreno de IT: Welcome to Derry, la nueva serie que expande el universo de terror creado por Stephen King.
El guiño de Andy Muschietti a Independiente
El detalle, que apenas duró unos segundos en la pantalla, generó una oleada de mensajes y celebraciones en las redes sociales, y se trató de un nuevo mate con el escudo del club sobre una mesa. Lo cierto es que la afición de Muschietti por Independiente es bien conocida en la industria porque ya había incluido pequeñas referencias y homenajes al club en otras de sus películas anteriores, como IT (2017) e IT: Capítulo 2.
En esta ocasión, el mate con el escudo de Independiente se lució sobre una mesa durante una toma del primer capítulo de Welcome to Derry. La serie busca profundizar la mitología de la inquietante ciudad donde acecha el terrorífico payaso Pennywise.
La producción combina el horror clásico de Stephen King con la impronta personal y los sellos de identidad del director argentino. El mate en cuestión tiene incluso una historia particular: fue un regalo que el cineasta recibió de una fan durante su visita a la Argentina Comic-Con hace algunos años.
El vínculo de Muschietti con el club no solo se da a través de referencias en su trabajo. En 2023, poco después del estreno de su película The Flash, el director fue invitado por el Departamento de Prensa de la institución y visitó el estadio Libertadores de América. Allí tuvo un emotivo encuentro con el máximo ídolo de la historia de Independiente: Ricardo Enrique Bochini.