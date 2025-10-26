Halloween en HBO MAX: la oferta tenebrosa de películas y series para la previa de Noche de Brujas
Si sos de los que espera el 31 de octubre para celebrar Halloween y adora ver películas o series que te causen pesadillas, tomá nota de lo que ofrece HBO MAX.
Cada 31 de octubre se celebra Halloween en cientos de países del mundo y, más allá de la temporada o estación en la que se viva, siempre es buen plan compartir una serie o película de terror con amigos o familia. En este caso, esta nota de MDZ Show te ofrece la lista más destacada de los contenidos disponibles para ver desde casa en HBO MAX, la aplicación más completa de terror para hacer la previa de Noche de Brujas.
Las películas más tenebrosas de HBO MAX
Bárbaro
Sinopsis: Tess alquila una casa donde pasar la noche durante una visita a Detroit. Cuando llega, descubre que ya hay un hombre habitando la vivienda, pero decide quedarse, de todas formas. Pronto descubrirá que el desconocido no es lo único a lo que temer.
Duración: 1 hora y 42 minutos
It
Sinopsis: Varios niños de una pequeña ciudad del estado de Maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil.
Duración: 2 horas y 15 minutos
Háblame
Sinopsis: Mia piensa cada día en la muerte de su madre, fallecida en circunstancias poco claras. Un día, ella y su grupo de amigos encuentran una mano embalsamada que permite invocar a los espíritus, pero hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar.
Duración: 1 hora y 35 minutos
Series que te darán pesadillas en HBO MAX
30 monedas
Sinopsis: El padre Vergara, exorcista, boxeador y exconvicto que fue exiliado a un remoto pueblo de España, solicita la ayuda del alcalde y de un veterinario cuando comienzan a producirse una serie de fenómenos paranormales.
Duración: 2 temporadas
El visitante
Sinopsis: La investigación por el asesinato de un chico se torna oscura cuando una entidad sobrenatural hace que el equipo a cargo se cuestione sus propias creencias.
Duración: 1 temporada