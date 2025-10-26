Halloween en HBO MAX: la oferta tenebrosa de películas y series para la previa de Noche de Brujas

Cada 31 de octubre se celebra Halloween en cientos de países del mundo y, más allá de la temporada o estación en la que se viva, siempre es buen plan compartir una serie o película de terror con amigos o familia. En este caso, esta nota de MDZ Show te ofrece la lista más destacada de los contenidos disponibles para ver desde casa en HBO MAX, la aplicación más completa de terror para hacer la previa de Noche de Brujas.

Sinopsis: Tess alquila una casa donde pasar la noche durante una visita a Detroit. Cuando llega, descubre que ya hay un hombre habitando la vivienda, pero decide quedarse, de todas formas. Pronto descubrirá que el desconocido no es lo único a lo que temer.

Sinopsis: Varios niños de una pequeña ciudad del estado de Maine se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace mucho tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil.

Pennywise, It, niña Maisie Pennywise de It. IMDB

Háblame

Sinopsis: Mia piensa cada día en la muerte de su madre, fallecida en circunstancias poco claras. Un día, ella y su grupo de amigos encuentran una mano embalsamada que permite invocar a los espíritus, pero hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar.

Duración: 1 hora y 35 minutos

Háblame - Tráiler

Series que te darán pesadillas en HBO MAX

30 monedas

Sinopsis: El padre Vergara, exorcista, boxeador y exconvicto que fue exiliado a un remoto pueblo de España, solicita la ayuda del alcalde y de un veterinario cuando comienzan a producirse una serie de fenómenos paranormales.

Duración: 2 temporadas

30 monedas serie Serie 30 monedas. IMDB

El visitante

Sinopsis: La investigación por el asesinato de un chico se torna oscura cuando una entidad sobrenatural hace que el equipo a cargo se cuestione sus propias creencias.

Duración: 1 temporada