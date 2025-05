Welcome To Derry tiene nuevo tráiler: así será la nueva serie del universo de It

El payaso más temido de todos los tiempos está de regreso, y esta vez quiere contar su historia desde el principio. HBO Max lanzó el esperado primer tráiler de Welcome to Derry, la serie que funcionará como precuela de las exitosas películas It, basadas en la icónica novela de Stephen King. Aunque el adelanto no revela demasiado, alcanza con unos pocos segundos de Pennywise en una alcantarilla y su escalofriante risa para ponernos los pelos de punta.

Diversas escenas del nuevo tráiler. / Foto: Cortesía MAX

La producción promete profundizar en el pasado oscuro de Derry, ese pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Maine donde los niños desaparecen sin dejar rastro. “Este es un libro que amamos mucho y sentimos que todavía había mucha historia por contar”, confesaron Andy y Barbara Muschietti, responsables de las películas y ahora también de la serie.

Un detalle que no podía pasar desapercibido tras todos los contenidos protagonizados por el payaso maldito vestido de rojo y blanco es quién está detrás del maquillaje. Para suerte de los fanáticos, Bill Skarsgård vuelve a ponerse el maquillaje y los globos rojos para encarnar a la criatura más aterradora de la televisión.

Welcome to Derry transportará a la audiencia a 27 años antes de los hechos que vistos en las películas de 2017 y 2019. Es decir, justo al ciclo anterior en el que It despierta para saciar su hambre y, sobre todo, su gusto por el miedo infantil. La historia se nutre de fragmentos menos conocidos de la novela, especialmente aquellos interludios donde Mike Hanlon entrevista a los habitantes más antiguos para reconstruir el pasado sangriento del pueblo.

Más allá del terror puro, los creadores aseguraron que la serie explorará temas profundamente humanos, como la pérdida, la amistad y la fuerza del vínculo colectivo frente al horror. “En Welcome to Derry tocamos los temas habituales... pero esta historia también se centra en el uso del miedo como arma, que es algo muy relevante en nuestros tiempos”, expresaron los Muschietti en diálogo con Entertainment Weekly.

El elenco promete aportar sangre nueva a este universo oscuro: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso son algunos de los nombres que integran la serie, que llegará este otoño a la plataforma de streaming.