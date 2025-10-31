Netflix estrenó el tráiler de Stranger Things 5: persecuciones, ataques y más en la serie esperadísima del año

El adelanto más esperado por los fanáticos de Stranger Things llegó a Netflix musicalizado por Queen y con el regreso de Vecna.

La batalla final por Hawkins y el mundo acaba de desatarse. Netflix lanzó el tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, un adelanto que confirmó la colisión total entre el mundo real y el Upside Down en un tono épico y notoriamente oscuro.

Regreso al caos: Vecna, Will y la ciudad de Hawkins bajo cuarentena militar en la temporada final Stranger Things 5 - Tráiler Oficial El tráiler, musicalizado con la icónica "Who Wants to Live Forever" de Queen, presentó a Vecna decidido a destruir el mundo real desde adentro. Los héroes de Hawkins, conscientes de la magnitud del desastre, se unieron con un único objetivo. "Debemos encontrar a Vecna… y terminar con eso de una vez por todas”, se le escuchó decir a Mike en uno de los momentos cruciales del adelanto.

5ta temp stranger things (1) Hawkins se encuentra bajo cuarentena militar. Netflix Los cocreadores de la serie, Ross y Matt Duffer, brindaron detalles a Netflix Tudum sobre lo que el público puede esperar de esta entrega final, asegurando que el inicio será dramático. Ross Duffer explicó que "Lo que hace única a esta temporada es que comienza un poco en el caos porque nuestros héroes, en última instancia, perdieron al final de la temporada 4”.

Por su lado, Matt Duffer profundizó en el clima de opresión que dominará Hawkins. El productor detalló que la ciudad no solo ya no vive una "vida normal", sino que se encuentra en un estado de vigilancia similar a un Gran Hermano. El tráiler confirmó que el gobierno ha puesto al pueblo bajo cuarentena militar tras la apertura de las grietas que conectan el mundo real con el Upside Down.