Halloween en streaming: las mejores películas de Netflix para el fin de semana
Para los amantes del género de terror, Netflix tiene en su catálogo tres películas clásicas imperdibles.
Se acerca la noche más aterradora del año y Netflix tiene un catálogo ideal para quienes disfrutan del miedo desde la comodidad del sillón. Desde clásicos del terror psicológico hasta historias sangrientas, estas son tres opciones imperdibles para ver este fin de semana de Halloween.
“1922”: el terror rural según Stephen King
Basada en una novela corta de Stephen King, 1922 es una joya oculta del catálogo de Netflix. Ambientada en la América profunda, la historia sigue a un granjero que confiesa haber asesinado a su esposa con la ayuda de su hijo. Pero el crimen, lejos de quedar enterrado, desata una serie de sucesos macabros que convierten la culpa y el remordimiento en una auténtica pesadilla.
Con un ritmo pausado y una atmósfera opresiva, esta película demuestra que el terror no necesita monstruos sobrenaturales para helarte la sangre: a veces, el verdadero horror está en la mente humana.
Texas Chainsaw Massacre: la leyenda sigue viva
Ninguna lista de Halloween estaría completa sin una dosis de slasher clásico, y Texas Chainsaw Massacre cumple con creces. La versión más reciente disponible en Netflix retoma el mito de Leatherface, el asesino de la motosierra, pero lo traslada al presente.
Nuevas víctimas, una estética moderna y un guiño nostálgico al original de 1974 hacen de esta película una experiencia brutal, sangrienta y con el nivel justo de locura para los fans del terror más crudo.
Pearl: el origen de una villana
Dirigida por Ti West y protagonizada por una brillante Mia Goth, esta precuela de X combina horror psicológico, estética vintage y una historia de ambición, represión y locura. Ambientada en la América rural de los años 20, Pearl muestra cómo una joven sueña con escapar de su vida monótona para convertirse en estrella, aunque para lograrlo esté dispuesta a todo. Es una película tan visualmente hermosa como inquietante, una mezcla de technicolor y sangre que se convirtió en una de las favoritas del público cinéfilo.