Halloween en streaming: las mejores películas de Netflix para el fin de semana

Para los amantes del género de terror, Netflix tiene en su catálogo tres películas clásicas imperdibles.

Las tres películas de Netflix que no pueden faltar este fin de semana. Foto: Shutterstock

Se acerca la noche más aterradora del año y Netflix tiene un catálogo ideal para quienes disfrutan del miedo desde la comodidad del sillón. Desde clásicos del terror psicológico hasta historias sangrientas, estas son tres opciones imperdibles para ver este fin de semana de Halloween.

“1922”: el terror rural según Stephen King Basada en una novela corta de Stephen King, 1922 es una joya oculta del catálogo de Netflix. Ambientada en la América profunda, la historia sigue a un granjero que confiesa haber asesinado a su esposa con la ayuda de su hijo. Pero el crimen, lejos de quedar enterrado, desata una serie de sucesos macabros que convierten la culpa y el remordimiento en una auténtica pesadilla.

Con un ritmo pausado y una atmósfera opresiva, esta película demuestra que el terror no necesita monstruos sobrenaturales para helarte la sangre: a veces, el verdadero horror está en la mente humana.

shutterstock_2469407967 “1922”, la historia rural de Stephen King que transforma la culpa en terror psicológico. Foto: Archivo Texas Chainsaw Massacre: la leyenda sigue viva Ninguna lista de Halloween estaría completa sin una dosis de slasher clásico, y Texas Chainsaw Massacre cumple con creces. La versión más reciente disponible en Netflix retoma el mito de Leatherface, el asesino de la motosierra, pero lo traslada al presente.

Nuevas víctimas, una estética moderna y un guiño nostálgico al original de 1974 hacen de esta película una experiencia brutal, sangrienta y con el nivel justo de locura para los fans del terror más crudo.