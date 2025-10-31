Los recomendados del streaming: los cinco títulos que no te podés perder este fin de semana

Si el fin de semana te pide tranquilidad, sofá y algo bueno para ver, el streaming siempre es una buena opción. Desde adaptaciones de clásicos teatrales hasta thrillers escandinavos y comedias ácidas ambientadas en Los Ángeles, la oferta es tan variada como irresistible.

Prime Video , Netflix , Apple TV+ y HBO Max estrenaron títulos que van del drama humano al misterio psicológico, pasando por historias que exploran la ambición, el poder y los secretos que todos intentamos esconder. Acá, una selección de las cinco producciones que vale la pena sumar a tu lista para maratonear este fin de semana.

La obra teatral Hedda Gabler , del escritor noruego Henrik Ibsen, ha tenido una enorme cantidad de adaptaciones cinematográficas y televisivas. Este año se estrenó una nueva versión del texto, dirigida por Nia DaCosta, y ya disponible en el catálogo de Prime Video .

La trama sigue a Hedda (Tessa Thompson), una mujer que organiza una fiesta junto a su esposo George (Tom Bateman), donde cada invitado se convierte en una pieza de su juego de manipulación. La noche da un giro cuando aparece Eileen Lovborg (Nina Hoss), una escritora que compite por el mismo puesto que George y con quien Hedda comparte un pasado cargado de deseo y tensión. Lo que empieza como una velada elegante pronto se transforma en una batalla silenciosa que amenaza con acabar en desastre.

Por qué verla : porque es una versión audaz y visualmente poderosa de un clásico, y porque Tessa Thompson se luce en una de las mejores actuaciones de su carrera, demostrando que puede dominar cualquier papel con una mezcla de elegancia, intensidad y misterio.

La mujer de la fila | Netflix

la mujer de ela fila Natalia Oreiro se pone al frente de esta película que retrata la dura realidad de cientos de familias. Moving Pics

Natalia Oreiro vuelve al cine con una película dramática dirigida por Benjamín Ávila (Infancia clandestina), inspirada en hechos reales. El filme, ya disponible en Netflix, cuenta con actuaciones de Amparo Noguera, Federico Heinrich, Alberto Ammann, Lide Uranga y Marcela “Tigresa” Acuña.

Andrea es una viuda que ha quedado sola y con tres hijos, cuya vida queda patas para arriba cuando su hijo mayor es detenido por la policía en un operativo policial. A partir de allí se ve arrastrada al centro de un conflicto social y burocrático, que la sumerge e en la cruda maquinaria penitenciaria y judicial, luchando contra trámites imposibles y el constante juicio de la sociedad. Su única compañía en este nuevo y desolador mundo es la fila de visitas a la cárcel. A pesar de la inicial resistencia y aspereza, estas compañeras de infortunio se convertirán en su escudo emocional y en las únicas que entienden su dolor.

Por qué verla: Lejos de ser un simple drama carcelario, la película se enfoca en la lucha y el dolor de quienes deben acompañar desde el otro lado de las rejas, donde se produce una empatía y un choque de distintas realidades sociales.

Down Cemetery Road: El misterio de Oxford | Apple TV+

Down Cemetery Road El misterio de Oxford Emma Thompson encarna a una detective que desafía todas las convenciones del género. Apple TV

Apple TV+ se ha convertido en una de las plataformas con mejores series de los últimos tiempos, y su nueva propuesta no decepciona. Inspirada en la novela de Mick Herron, Down Cemetery Road: El misterio de Oxford es una serie británica que combina el suspenso de Agatha Christie con la crudeza emocional de Mare of Easttown.

Sarah (Ruth Wilson) vive una vida perfecta hasta que una explosión en su vecindario cambia todo. La desaparición de una niña la lleva a investigar por su cuenta, descubriendo una red de engaños que involucra a las altas esferas del poder. Con la ayuda de la detective privada Zoë Boehm (Emma Thompson), Sarah se sumerge en una historia llena de giros y secretos donde cada sonrisa esconde una verdad incómoda.

Por qué verla: porque combina misterio y tensión, con grandes actuaciones y una atmósfera elegante e inquietante.

La agente encubierta | Netflix

agente encubierta

Para los amantes del noir nórdico, Netflix estrena una nueva serie que seguramente gustará a los fanáticos del género. Desde Dinamarca llega La agente encubierta, un thriller policial de 6 episodios.

Tea (Clara Dessau), una cadete de policía y exadicta en recuperación, es reclutada para infiltrarse en una red criminal después de ser expulsada de la academia. Su misión la obliga a moverse entre dos mundos, la ley y el crimen, mientras intenta mantener su cordura.

Por qué verla: porque ofrece una historia intensa y humana, con un enfoque distinto al típico thriller policial, más enfocado en las heridas personales que en los disparos.

I Love LA | HBO Max

i love la I Love LA está creada, escrita y protagonizada por Rachel Sennott. HBO

A sus 30 años, la actriz y comediante Rachel Sennott ha construido una carrera bastante impresionante con títulos como Shiva Baby (2020) y Bodies Bodies Bodies (2022). Pero más allá de su carrera como intérprete, Sennott ha incursionado en la industria como guionista, productora y hasta directora.

Ahora desembarca en HBO Max con I Love LA, una serie de comedia en donde Sennott interpreta a Maia, una asistente de una agencia de talentos que parece tener la vida perfecta: un trabajo en ascenso, una casa en Los Ángeles y un novio adorable. Pero su ambición se vuelve un arma de doble filo cuando empieza a sentir que su carrera no avanza. El reencuentro con una vieja amiga influencer, Tallulah, reabre heridas y rivalidades del pasado, exponiendo las inseguridades y contradicciones de una generación que vive pendiente del éxito y la validación.

Por qué verla: la serie retrata con gran sinceridad el lado menos glamoroso del sueño de Hollywood y la ansiedad millennial, con buenas actuaciones que equilibran ironía y vulnerabilidad.