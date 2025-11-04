Juana Viale y Marcela Tinayre estarían enfrentadas y revelaron detalles del supuesto conflicto: "Juana no se habla con Marcela desde..."

En "Intrusos", Rodrigo Lussich y Adrián Pallares aseguraron que madre e hija estarían peleadas y que Juana no asistió al cumpleaños de Marcela.

Juana Viale y Marcela Tinayre quedaron en el centro de la escena por un tema familiar. En los últimos días comenzaron a circular versiones sobre un fuerte conflicto entre ambas, que habría generado un marcado distanciamiento.

La información salió a la luz en Intrusos, donde Adrián Pallares fue quien encendió la polémica. Según relató, la ausencia de Juana en el reciente cumpleaños de su madre despertó sospechas en el entorno familiar.

Mirtha Legrand con Marcela Tinayre y Juana Viale. Foto: Fuente: Instagram - mirthalegrand Juana no asistió al cumpleaños de su madre, según informaron en Intrusos. Instagram - mirthalegrand "El 31 de octubre Marcela Tinayre festejó su cumpleaños y estaba rodeada de familiares, de amigos, estaba su mamá, su nieto, Ámbar, pero no estaba Juana", expresó el conductor, destacando la actitud que llamó la atención de todos.

Rodrigo Lussich, por su parte, sumó más datos y aclaró que la decisión de la actriz no estaría vinculada a compromisos laborales ni de agenda. "La ausencia no se debió a que estaba de viaje o a que estaba grabando el programa de ayer, ni que estaba con un compromiso ineludible", afirmó el periodista, dejando entrever que detrás del faltazo hay un motivo más personal.

Esto fue lo que contaron en Intrusos sobre Juana Viale y Marcela Tinayre Marcela Tinayre Y Juana Viale Estarían Peleadas En ese contexto, Pallares fue aún más allá y aseguró que la relación entre madre e hija estaría atravesando un momento delicado. "Nadie lo sabía hasta este momento que Juana no se habla con Marcela desde hace dos meses", remarcó, confirmando así el supuesto quiebre dentro del clan Legrand justo en el cumpleaños número 75 de Marcela.