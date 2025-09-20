Juana Viale sorprendió con una serie de curiosos objetos en su camarín: el motivo

La conductora de El Trece llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con una peculiar publicación en la previa de un importante evento.

En la previa de una de las pruebas atléticas más duras del mundo, Juana Viale reveló a través de sus redes sociales la escena íntima de su preparación final en Brasil. Desde su habitación, compartió una fotografía de todos los implementos listos para la batalla, dispuestos con meticulosidad sobre una mesa. Bajo la imagen, escribió: “Mi camarín. Mi vestuario. Esperando la función”. El casco de ciclismo, las zapatillas, las botellas y los geles energéticos aparecen como los instrumentos de una actuación que demandará todo su físico y su coraje.

La publicación, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, no se limitó a mostrar el equipo. En otra instantánea, la propia Viale aparece radiante frente a un cartel del IronMan, con los brazos en alto. La leyenda que acompaña las imágenes no deja lugar a dudas sobre la enormidad del desafío que asume: “El primero”, “Anything is possible” y “Se viene... 2 kms ‍ 90 kms ‍ 21 kms ‍”. Este combo de natación, ciclismo y running define la prueba para la que se ha estado preparando con intensidad y que se realizará este domingo 21 de septiembre.

La publicación de Juana Viale que llamó la atención de sus seguidores Juana en su camarín Juana Viale mostró su arsenal para la exigente competencia. Foto: Instagram @juanavialeoficial

Este compromiso con el deporte de alto rendimiento es una constante en su vida. Lejos de ser una decisión impulsiva, su participación es el resultado de meses de entrenamiento documentado. Ya en julio, había insinuado este nuevo objetivo con un mensaje en el que declaraba: “Todo acto tiene su efecto. Tiempo de descuento para mi objetivo. ¡Ya les contaré más… pero el gimnasio me ha llamado! ¡21 de septiembre es el día!”. Sus publicaciones en redes sociales de esa época, mostrándola levantar pesas y realizar ejercicios de alta intensidad, eran las piezas de un rompecabezas que ahora completa.

La actriz y conductora está lista para IronMan Juana sports Juana Viale anunció en redes sociales que ya está lista para el gran desafío. Foto: Instagram @juanavialeoficial