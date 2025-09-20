Juana Viale sorprendió con una serie de curiosos objetos en su camarín: el motivo
La conductora de El Trece llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con una peculiar publicación en la previa de un importante evento.
En la previa de una de las pruebas atléticas más duras del mundo, Juana Viale reveló a través de sus redes sociales la escena íntima de su preparación final en Brasil. Desde su habitación, compartió una fotografía de todos los implementos listos para la batalla, dispuestos con meticulosidad sobre una mesa. Bajo la imagen, escribió: “Mi camarín. Mi vestuario. Esperando la función”. El casco de ciclismo, las zapatillas, las botellas y los geles energéticos aparecen como los instrumentos de una actuación que demandará todo su físico y su coraje.
La publicación, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, no se limitó a mostrar el equipo. En otra instantánea, la propia Viale aparece radiante frente a un cartel del IronMan, con los brazos en alto. La leyenda que acompaña las imágenes no deja lugar a dudas sobre la enormidad del desafío que asume: “El primero”, “Anything is possible” y “Se viene... 2 kms 90 kms 21 kms ”. Este combo de natación, ciclismo y running define la prueba para la que se ha estado preparando con intensidad y que se realizará este domingo 21 de septiembre.
Este compromiso con el deporte de alto rendimiento es una constante en su vida. Lejos de ser una decisión impulsiva, su participación es el resultado de meses de entrenamiento documentado. Ya en julio, había insinuado este nuevo objetivo con un mensaje en el que declaraba: “Todo acto tiene su efecto. Tiempo de descuento para mi objetivo. ¡Ya les contaré más… pero el gimnasio me ha llamado! ¡21 de septiembre es el día!”. Sus publicaciones en redes sociales de esa época, mostrándola levantar pesas y realizar ejercicios de alta intensidad, eran las piezas de un rompecabezas que ahora completa.
La actriz y conductora está lista para IronMan
Su camino hacia este momento no estuvo exento de obstáculos. Una prueba clave de su resiliencia fue su participación en la Media Maratón de Buenos Aires, apenas unas semanas antes, donde demostró una fortaleza mental admirable. Tras superar una enfermedad que la tuvo encerrada, logró cruzar la meta. En ese momento de pura emoción, compartió su victoria personal con una sinceridad conmovedora: “Después de siete días en cama, antibiótico, no poder entrenar, no poder comer correctamente... ¡lo logré!” y “Lo que lloré cuando llegué, ¡ahí me terminé de deshidratar!”.
En esa misma publicación, dedicó un agradecimiento especial a su principal pilar de apoyo, su pareja Yago Lange, escribiendo: “¡Gracias a mi eterno compañero Yago Lange, que sin él no lo hubiese logrado!”. Este reconocimiento subraya la importancia del trabajo en equipo y el aliento emocional, elementos cruciales que la acompañan ahora en el umbral del desafío más grande de su carrera deportiva.