Llega Leyla, la serie turca que promete el éxito de Avenida Brasil: de qué trata y dónde verla

Telefe volvió a apostar por un fenómeno internacional y anunció la llegada de Leyla a su franja central. La producción turca desembarca en la pantalla de la televisión argentina con la expectativa de conquistar a una audiencia que ya vibró con grandes ficciones extranjeras.

La serie , protagonizada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz y Gonca Vuslateri, se consolidó como un verdadero éxito en otros países y ahora encontró espacio en el prime time local. Su desembarco despertó gran expectativa, ya que se trató de la primera adaptación turca de Avenida Brasil, la novela brasileña que rompió récords de audiencia en la televisión argentina.

La historia de Leyla giró en torno a una joven que, tras atravesar un hecho trágico, fue abandonada por su madrastra. Años después, regresó con la determinación de ajustar cuentas con su pasado, en una trama cargada de venganza, amor y justicia.

La narrativa combinó el drama clásico con un despliegue de producción que reforzó su impacto visual y emocional. Los protagonistas aportaron intensidad a un guion que se propuso mantener la esencia de la historia original, pero con un sello propio que la diferenció en cada capítulo.

Avenida Brasil La ficción es la primera adaptación turca de Avenida Brasil. Archivo MDZ

Tras el furor que había generado Avenida Brasil en Telefe, Leyla se presentó como la gran apuesta del canal para reconectar con un público que ya demostró su fidelidad hacia este tipo de historias. Con un elenco de figuras internacionales y un antecedente imbatible, la expectativa por el estreno se convirtió en uno de los temas centrales de la televisión argentina.