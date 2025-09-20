Presenta:

Mdz Show

|

Serie

Llega Leyla, la serie turca que promete el éxito de Avenida Brasil: de qué trata y dónde verla

El prime time de un reconocido canal tendrá una serie turca que está muy relacionada con Avenida Brasil. Todos los datos aquí.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Leyla, la serie turca que conquistó al mundo, desembarcó en Telefe. / Captura de traíler

Leyla, la serie turca que conquistó al mundo, desembarcó en Telefe. / Captura de traíler

Telefe volvió a apostar por un fenómeno internacional y anunció la llegada de Leyla a su franja central. La producción turca desembarca en la pantalla de la televisión argentina con la expectativa de conquistar a una audiencia que ya vibró con grandes ficciones extranjeras.

Leyla es la serie que busca repetir el furor en Telefe

La serie, protagonizada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz y Gonca Vuslateri, se consolidó como un verdadero éxito en otros países y ahora encontró espacio en el prime time local. Su desembarco despertó gran expectativa, ya que se trató de la primera adaptación turca de Avenida Brasil, la novela brasileña que rompió récords de audiencia en la televisión argentina.

Te Podría Interesar

Tráiler de Leyla - Telefe

La historia de Leyla giró en torno a una joven que, tras atravesar un hecho trágico, fue abandonada por su madrastra. Años después, regresó con la determinación de ajustar cuentas con su pasado, en una trama cargada de venganza, amor y justicia.

leyla serie turca
Parte del p&oacute;ster oficial de Leyla.

Parte del póster oficial de Leyla.

La narrativa combinó el drama clásico con un despliegue de producción que reforzó su impacto visual y emocional. Los protagonistas aportaron intensidad a un guion que se propuso mantener la esencia de la historia original, pero con un sello propio que la diferenció en cada capítulo.

Avenida Brasil
La ficci&oacute;n es la primera adaptaci&oacute;n turca de Avenida Brasil.

La ficción es la primera adaptación turca de Avenida Brasil.

Tras el furor que había generado Avenida Brasil en Telefe, Leyla se presentó como la gran apuesta del canal para reconectar con un público que ya demostró su fidelidad hacia este tipo de historias. Con un elenco de figuras internacionales y un antecedente imbatible, la expectativa por el estreno se convirtió en uno de los temas centrales de la televisión argentina.

Archivado en

Notas Relacionadas