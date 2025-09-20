Ricardo Darín y una esquiva respuesta respecto a El Eternauta 2 en un móvil en vivo con Karina Mazzocco

En medio de una entrevista con el programa de canal América, el famoso actor se mostró reticente a responderle al cronista sobre el regreso de la exitosa serie.

El protagonista del éxito de Netflix habló con A la tarde. Foto: X

Interceptado por la cámara de A la tarde (América TV), el programa conducido por Karina Mazzocco, Ricardo Darín y Andrea Pietra se encontraban en Madrid presentando el espectáculo Escenas de la vida conyugal. Allí los intérpretes, de manera esquiva evitaron brindar detalles sobre la serie que fue un rotundo éxito en Netflix.

La plataforma de streaming más famosa del mundo ha dado luz verde a una nueva entrega de su exitosa producción argentina. Tras conquistar a audiencias de todos los continentes y posicionarse en los puestos de privilegio del ranking mundial, la ficción basada en la icónica novela gráfica ampliará su universo narrativo. Esta decisión consolida el triunfo internacional de un proyecto que superó todas las expectativas.

Bajo la batuta del realizador Bruno Stagnaro y con una actuación protagónica de Ricardo Darín, la puesta en imágenes de la obra de Oesterheld y Solano López se materializó a fines de abril. La propuesta logró capturar la esencia del cómic original, lanzado en la publicación Hora Cero hace más de seis décadas, generando una repercusión masiva desde su debut.

web-filmacion-serie-el-eternauta-2-netflix (1).webp El actor no dio detalles de la pre producción de la segunda temporada de la exitosa seria, aunque Ricardo Darín alcanzó a deslizar algo sobre ello. Archivo MDZ

Respecto a cuándo comenzarán a trabajar en la próxima temporada de El Eternauta, Darín expresó: “Falta, falta, falta, va a ser para el año que viene”. El cronista deslizó: “¿Marzo, abril?, a los que Ricardo brevemente explicó : “Si por ahí, ojalá. No si, trabajando si está, pero nosotros a rodar…”. Si bien Karina Mazzocco intentó sacarle algún dato más sobre la pre producción, el actor no quiso profundizar ni un poco.