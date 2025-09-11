Ricardo Darín reaccionó al embarazo de Úrsula Corberó: sus tiernas palabras al enterarse que será abuelo

El actor recibió con alegría la noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín: habló desde Madrid, donde sigue con la obra, y confesó la ansiedad y la prudencia que vivió junto a la familia en las primeras semanas .

Desde la puerta del Teatro Rialto, en Madrid, donde está presentando Escenas de la vida conyugal junto a Andrea Pietra, Ricardo Darín contó con naturalidad cómo se enteró de que será abuelo y dejó un retrato sincero de lo que sintió la familia.

"Estamos muy contentos, muy felices todos, toda la familia, los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan en la vida, es ver cómo a mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine", expresó el actor.

La noticia llegó tras el anuncio público de Úrsula Corberó , que el martes 9 de septiembre compartió una foto de su panza en Instagram con la leyenda “Esto no es IA”, confirmando que espera su primer hijo junto al actor Chino Darín . El posteo se volvió viral y, entre las reacciones, la oficial alegría de Ricardo ocupó un lugar central en las crónicas.

Más allá del festejo, Darín habló de espera y prudencia: explicó que la familia cuidó los tiempos médicos: “Había que esperar el tercer mes, que es lo que indica la prudencia”, y admitió que vivió cierta ansiedad mientras los primeros controles confirmaban que todo marchaba bien.

El actor además recuperó una reflexión que ya había expresado en el pasado sobre el deseo de ser abuelo: en una entrevista anterior con Catalina Dlugi había comentado que "le encantaría ser abuelo", aunque aclaró que no quería presionar a sus hijos y que simplemente deseaba que supieran que, para él, convertirse en abuelo sería un hecho transformador.