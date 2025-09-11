En Perú, Fito Páez enfrentó un recital tenso y no dudó en decir lo que pensaba: "Parece un..."

La visita de Fito Páez a Lima generó gran expectativa, pero la noche del 9 de septiembre en Costa 21 no se desarrolló como el músico esperaba. El público , más pasivo de lo habitual, provocó que el rosarino detuviera su show en varias ocasiones para reclamar entusiasmo.

Durante el concierto, que formó parte del tour Páez Tecknicolor, el artista interpretó algunos de sus clásicos más celebrados, como El amor después del amor y 11 y 6. Sin embargo, entre tema y tema no ocultó su sorpresa: "Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll".

La falta de energía colectiva lo llevó a pedir colaboración a su equipo y a los propios asistentes. "Prendé a la gente por favor", exigió en medio de la presentación, en busca de revertir el clima. Incluso, bromeó con una metáfora: "Hay una niebla cósmica que los está durmiendo a todos".

El momento tensó la velada y motivó al músico a disculparse públicamente. "Sepan disculpar, parece un cementerio esto. Lo vamos a solucionar para la próxima vez", expresó en tono autocrítico, intentando recomponer la conexión con quienes asistieron al recital en la costa verde.

Fito Páez Instagram La publicación que realizó Páez tras su show en Lima. Instagram Fitopaezmusica.

Al cierre de la noche, Páez dejó un mensaje positivo, casi a modo de consuelo: "Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo". Así buscó reconciliarse con un público que, pese a las críticas, acompañó hasta el final de la presentación.

Las reacciones continuaron en redes sociales. Horas después, el músico compartió en Instagram un breve mensaje: "¡Gracias, Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor!". La publicación desató respuestas de los fans, muchos de los cuales se disculparon y culparon a la organización por la disposición de asientos que impidió bailar y disfrutar plenamente del show.