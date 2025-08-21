Malena Pichot estalló contra los rumores de reconciliación entre Fito Páez y Julia Mengolini: "¿Tanto le...?"

Luego de que Pepe Ochoa revelara que el cantante y la periodista se habrían dado una nueva oportunidad, la actriz decidió hablar en X.

Malena Pichot se pronunció sobre la supuesta reconciliación de Fito Páez y Julia Mengolini.

Hace pocos días, Pepe Ochoa reveló que Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, quien fue su pareja por diez años. Y, este miércoles en LAM, el panelista contó que el famoso cantante estaría de nuevo en pareja con una mujer con la que ya tuvo una historia de amor.

"Están en un vínculo y apostando al amor Fito Páez y Julia Mengolini", dijo Ochoa en el programa que conduce Ángel de Brito.

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa sobre Fito Páez y Julia Mengolini Afirman que Fito Páez se reconcilió con una polémica periodista: de quién se trata Malena Pichot no pasó por alto los dichos del periodista y la actriz decidió expresarse a través de su cuenta de X (@malepichot).

"Una sabe que en los medios todo es mentira, maldad y operaciones, pero igual no deja de sorprender. La falopa que están tirando ahora con Mengolini y Fito es increíble", comienza diciendo el posteo de la artista.

Malena Pichot X La actriz se expresó en X. Captura de pantalla X @malepichot. "¿Cuál es el objetivo? ¿Quebrarla? ¿Distraer de otra cosa? ¿Qué mier** pasa? ¿Qué mier** les pasa con Mengolini? ¿Tanto les importa? ¿Tanto le temen? Tan importante es. Se ve que sí", cuestionó Pichot.