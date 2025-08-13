Un famosísimo cantante se separó de su pareja tras diez años juntos: "Desgaste total"

Pepe Ochoa reveló en LAM que un destacado artista argentino se separó de su novia y contó los motivos.

El pasado martes en LAM, Pepe Ochoa sorprendió al revelar una serie de rupturas: Evangelina Anderson y Martín Demichelis; Micaela Tinelli y Lisandro López; y, además, la del reconocido cantante argentino Fito Páez de Eugenia Kolodziej.

El intérprete de A rodar mi vida se encontraba en pareja con la actriz desde hace diez años. Páez y Kolodziej se conocieron por Facebook, luego de que Eugenia le comentara "matas" en una de sus publicaciones, porque, según ella, el artista "tiene una onda tremenda". Fito se puso en contacto con ella y allí inició su historia de amor.

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa en LAM sobre Fito Páez y Eugenia Kolodziej Fito Páez Y Eugenia Kolodziej Se Separaron Respecto a su separación, Pepe Ochoa contó: "Diez años de relación, desgaste total del vínculo, decidieron poner una pausa".



Luego, detalló: "Lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron".

Fito Páez y Eugenia Kolodziej Fito Páez y Eugenia Kolodziej se conocieron a través de las redes sociales. Instagram Fitopaezmusica. La mudanza de la actriz a España habría sido un momento clave en la relación. Pese a los esfuerzos por mantener el lazo a la distancia, las exigencias laborales y las transformaciones personales acabaron inclinando la balanza hacia la ruptura.