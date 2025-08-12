En LAM dieron a conocer esta fuerte información sobre la famosa pareja y compartieron todos los datos sobre la ruptura.

Ángel de Brito y todo el equipo de LAM confirmaron una fuerte noticia que tiene que ver nuevamente con la relación sentimental que tienen Martín Demichelis y Evangelina Anderson. El encargado de confirmar la separación fue Pepe Ochoa, panelista del programa de espectáculo.

El periodista comentó que "están oficialmente separados, Yanina lo ha contado en algún momento y después salieron a desmentirlo". También subrayó que "ya hablaron por separado por esto en el colegio por sus hijos".

Pepe Ochoa también reveló que habló con Evangelina Anderson porque supuestamente se borró los tatuajes de Demichelis y le respondió de manera cortante: "No jajaja". Cuando le preguntó sobre qué era lo que se estaba haciendo, ella dejó de preguntarle y el periodista investigó por el lado del tatuador y fue allí donde confirmó que "me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrarse".

Afirman que Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados Aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados: los detalles Meses atrás esta pareja había pasado rumores de separación, pero tanto ella como él decidieron desmentir la información que circuló en los diferentes programas y portales que cubren la farándula argentina. Lo cierto es que, según LAM ahora si la relación no tiene arreglo y habrían decidido cortar de manera oficial.