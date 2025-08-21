Cobra Kai llega a Telefe y promete ser un éxito: cuándo y a qué hora se estrena

La espectacular serie desembarcará en el "canal de la familia" y en esta nota te dejamos todos los detalles.

Telefe apostará fuertemente para poder levantar y captar a la audiencia durante el fin de semana. Es que este sábado a partir de las 17:45 debutará en la pantalla la exitosa y popular serie Cobra Kai, la producción audiovisual que reune a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

La historia sigue a una nueva generación de peleadores que son arrastrados por la vieja rivalidad entre sus mentores que creían que estaba superada. La nueva historia transcurre 30 años después del Torneo de Karate All Valley de 1984 entre LaRusso y Lawrece.

Cobra Kai, distribuida por Sony Pictures Entertainment, se destaca por su ingenioso guion y vibrante acción. A través de la historia de sus protagonistas, explora temas actuales como el bullying, las segundas oportunidades y la búsqueda de identidad.