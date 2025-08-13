Cambios en la pantalla de Telefe: qué pasará en el canal de las tres bochas

Con frecuencia, y al igual que otras señales televisivas, Telefe realiza cambios en su programación. Aquí te contamos qué pasará el próximo jueves.

Al igual que otras señales televisivas, Telefe realiza cambios en su programación para cautivar a la audiencia y liderar el rating. Así será el próximo jueves con la CONMEBOL Libertadores que se podrá ver por la pantalla del canal de las tres bochas.

Libertad de Paraguay y River Plate se enfrentan en octavos de final en un encuentro que reavivará una histórica rivalidad en el fútbol sudamericano. Se espera un partido de alta intensidad, donde la estrategia y el carácter serán determinantes para dar el primer paso hacia los cuartos de final.

Los comentarios y relatos serán de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. La previa comenzará a las 21.15; el partido arranca 21.30 y a las 23.15 será el post. Desde las 23.30, Telefe emitirá una edición especial de Pasapalabra.

Telefe se prepara para una nueva edición de MasterChef Celebrity Quiénes estarían en Masterchef Celebrity 2025. Foto: Cortesía Telefé Wanda Nara conducirá MasterChef Celebrity en Telefe Todo indica que en septiembre comienzan las grabaciones de una nueva edición de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Como participantes ya están confirmados Luis Ventura, La Joaqui, Lizy Tagliani, Fer Dente y La Tora.