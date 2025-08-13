Cambios en la pantalla de Telefe: qué pasará en el canal de las tres bochas
Con frecuencia, y al igual que otras señales televisivas, Telefe realiza cambios en su programación. Aquí te contamos qué pasará el próximo jueves.
Al igual que otras señales televisivas, Telefe realiza cambios en su programación para cautivar a la audiencia y liderar el rating. Así será el próximo jueves con la CONMEBOL Libertadores que se podrá ver por la pantalla del canal de las tres bochas.
Libertad de Paraguay y River Plate se enfrentan en octavos de final en un encuentro que reavivará una histórica rivalidad en el fútbol sudamericano. Se espera un partido de alta intensidad, donde la estrategia y el carácter serán determinantes para dar el primer paso hacia los cuartos de final.
Te Podría Interesar
Los comentarios y relatos serán de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. La previa comenzará a las 21.15; el partido arranca 21.30 y a las 23.15 será el post. Desde las 23.30, Telefe emitirá una edición especial de Pasapalabra.
Telefe se prepara para una nueva edición de MasterChef Celebrity
Todo indica que en septiembre comienzan las grabaciones de una nueva edición de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Como participantes ya están confirmados Luis Ventura, La Joaqui, Lizy Tagliani, Fer Dente y La Tora.
En total, serán 22 los concursantes y la producción está teniendo complicaciones para cerrar contratos. ¿El motivo? El bajo presupuesto. "Me dicen que la principal dificultad es cerrar figuras por el tema de la guita. Habría poca plata y, además, la cuestión es que no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, es lo que se labura. Es decir, estuviste una sola semana, te pagan eso, lo que duran adentro... como Gran Hermano. Pero, las figuras dicen, ‘yo hipoteco diez horas por día y ¿me vas a pagar una semana?’", contó Marina Calabró.