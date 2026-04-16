¡Escándalo total en Telefe! Fuerte operativo policial tras denuncias contra una figura de Gran Hermano

En las últimas horas se realizó un fuerte operativo policial en las instalaciones de Telefe y tiene que ver exclusivamente con una participante de Gran Hermano . Karina Mazzocco compartió todos los detalles en A la Tarde (América TV) .

"La policía fue a notificar a una participante de Gran Hermano y se trata de Jessica Eli Maciel, tiene 47 años, es influencer, humorista, cantante y creadora de contenidos en redes", comenzó contando la conductora.

Débora, panelista del ciclo, reveló los detalles de este operativo policial: " La notifican porque hay 17 personas hasta el momento y se espera que sean más aún . La denunciaron hace aproximadamente entre 10 y 15 días".

Captura de pantalla 2026-04-16 190541 Fuerte operativo en Telefe por una participante de Gran Hermano. Foto: captura de video / América TV.

Según el dato que revelaron en el programa de América, la jugadora fue llamada al confesionario y allí personal policial la habría notificado sobre estas denuncias que realizaron contra ella. Por el momento, Santiago del Moro no se ha expresado en redes como suele suceder cuando pasan estas situaciones.

Los detalles de la denuncia contra la participante del reality de Telefe

Luis Bremer contó que "ya hay una demanda; no es solamente una denuncia. Es el inicio de un proceso que tiene que ver con trata de personas con fin de prostitución", sostuvo el periodista en A la Tarde.

Andrea Campbell, abogada que participa del ciclo, sostuvo que es un delito que tiene una pena de "cuatro a quince años y, si tuviera un agravante, es de diez a quince años de prisión". Esta situación salpica y pone en el foco de la tormenta al canal de la familia.