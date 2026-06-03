Ni Una Menos, más allá de las redes: los famosos que asistieron a la marcha y alzaron la voz en las calles

Este 3 de junio se cumplieron 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos , el movimiento que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la Argentina. Marcada por la indignación ante el reciente femicidio de Agostina Vega, la jornada contó con la participación de figuras famosas.

Para dimensionar el impacto del reclamo, es necesario dividir la participación de los famosos que decidieron manifestarse físicamente en la multitudinaria convocatoria frente al Congreso de la Nación, y quienes aprovecharon la masividad de los medios de comunicación y las redes sociales para visibilizar el flagelo.

A pesar de que las redes sociales suelen ser el principal canal de expresión, varias referentes decidieron salir a la calle para acompañar el reclamo de familiares y víctimas.

Una de las presencias más fuertes de la jornada fue la de la cantante Cazzu , quien subió al escenario principal y fue una de las encargadas de leer el documento colectivo, apuntando directamente a las políticas gubernamentales actuales:

“El grito de hartazgo que hace 11 años salió a la calle en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos desde entonces, cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias”, expresó la artista urbana ante la multitud.

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Y concluyó de manera contundente: “Hoy, frente al gobierno de Milei que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos, nuestras vidas no son desechables, las vidas de las pibas valen. Denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos, territorios, contra toda la forma de sometimiento, explotación y violencia. Hoy volvemos a gritar: ni una menos, vivas, libres, desendeudadas nos queremos. Gracias”.

Por su parte, la actriz Thelma Fardin, quien históricamente ha sido una de las caras visibles en la lucha contra los abusos, fue abordada mientras caminaba visiblemente emocionada entre las columnas de manifestantes. Ante las cámaras, prefirió correrse del centro de atención y dejar un mensaje claro: “No, es que no hay que hablar de mí. ¡Paren de matarnos! Gracias”.

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En otra muestra de profundo compromiso personal, la legendaria cantante Fabiana Cantilo también dio el presente en la marcha, donde se acercó para dialogar y acompañar a las organizaciones. “Acompaño a las mujeres golpeadas, abusadas. Siempre las acompañé porque soy una de ellas. Así que estamos acá con las compañeras, pueden denunciar, chicas pueden denunciar”, expresó la artista, alentando a las víctimas a romper el silencio.

Los famosos en redes sociales

Paralelamente a la movilización en las calles, decenas de figuras utilizaron su alcance mediático para amplificar el mensaje.

dolores fonzi Ni Una Menos en redes. IG @lolafonca

La cantante Lali Espósito recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una imagen en negro con la consigna "Ni una menos", exigiendo el cese de los crímenes de género. En la misma plataforma, la actriz Dolores Fonzi replicó un mensaje del colectivo Actrices Argentinas con los nombres de las víctimas más recientes: "Por Dulce María, por Agostina, por Noelia, por todas. El 3J marchamos en el Congreso y en todas las plazas del país".

erica rivas Ni Una Menos en redes. IG @e.r.i.c.a.r.i.v.a.s

El llamado a la acción también apuntó al rol de los varones. La actriz Julieta Díaz compartió una guía de Amnistía Internacional sobre cómo los hombres pueden acompañar e intervenir sin mirar hacia otro lado, y citó una poderosa frase de su colega Érica Rivas: "Téngannos miedo, porque somos muchas y tenemos la fuerza de las que ya no están y de las que nos enseñaron a seguir".

La interpelación a los hombres fue un eje que también retomaron figuras masculinas. El conductor Mario Pergolini utilizó su programa radial "Otro día perdido" para comparar la violencia machista con un iceberg: "Lo que uno ve es la punta del iceberg, por encima de la superficie", reflexionó, pidiendo a sus pares repensar la educación y las conductas que naturalizan la violencia. En el plano digital, el influencer Eial Moldavsky cuestionó los mecanismos del patriarcado y llamó a reconocer cómo las dinámicas de dominación también terminan afectando a los propios hombres.

maria becerra Los famosos por Ni Una Menos. IG @mariabecerra

En el ámbito de la radio, Elizabeth "La Negra" Vernaci dedicó un extenso bloque de su programa a leer textos de la autora Zuleika Esnal. Durante su transmisión, destacó el valor de la solidaridad entre mujeres y el peso de la representación ante la ausencia: "La otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá. (...) Hoy salgo por vos, que te quiero mucho. Y por vos, que ni te conozco. Por vos, que salís conmigo".

A estos mensajes se sumaron también voces de la escena musical joven. Artistas como María Becerra (quien manifestó su apoyo desde el exterior), Nicki Nicole pidiendo "por más espacios seguros" y La Joaqui, quien firmó su publicación afirmando ser "una mujer que una vez fue rescatada por otra mujer", confirmando que, a once años de su inicio, la exigencia del Ni Una Menos sigue atravesando generaciones, pantallas y fronteras.