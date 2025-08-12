Cuál es la principal dificultad de MasterChef Celebrity

Marina Calabró reveló qué está pasando con MasterChef Celebrity, el reality culinario que saldrá por la pantalla de Telefe.

Hay mucha expectativa entorno a lo que pasará con la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe con Wanda Nara como conductora. Todo indica que en las próximas semanas comienzan las grabaciones, pero hay una pequeña dificultad que enfrenta en reality.

Marina Calabró habló sobre esto en Lape Club Social. "Las grabaciones de MasterChef, con Wanda en la conducción, aparentemente van a arrancar el 30 de septiembre, y van a ser veintidós participantes", comenzó diciendo.

masterchef MasterChef Celebrity con Wanda Nara "Me dicen que la principal dificultad es cerrar figuras por el tema de la guita. Habría poca plata y, además, la cuestión es que no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, es lo que se labura. Es decir, estuviste una sola semana, te pagan eso, lo que duran adentro... como Gran Hermano. Pero, las figuras dicen, ‘yo hipoteco diez horas por día y ¿me vas a pagar una semana?’", continuó.

Y añadió: "Además ellos hacen cursos, no es que van y se sientan en una silla. Hay que ponerle el cuerpo y hay poca guita con jornadas de grabación muy largas, con lo cual les está resultando difícil juntar los veintidós".