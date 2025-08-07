Revelan qué pasará con MasterChef Celebrity y Wanda Nara
Tras el escándalo de Wanda Nara, ¿qué hará Telefe con el programa culinario? Adrián Pallares habló sobre el tema en Intrusos.
Wanda Nara sigue estando en el centro de todas las miradas por los conflictos mediáticos que protagoniza con su ex y papá de sus hijas, Mauro Icardi. Es que ambos no descansan un segundo y están pendientes de todo lo que realiza el otro.
Hace un tiempo se había confirmado a la empresaria como conductora de la próxima edición de MasterChef Celebrity en Telefe. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correr un rumor que aseguraba que el canal de las tres bochas había decidido dar de baja el ciclo y poner una nueva versión de La Voz.
En Intrusos, Adrián Pallares salió a aclarar las cosas y reveló qué ocurrirá. "Se dijo que tal vez había otra versión de La Voz, y es cierto que ese ciclo está funcionando muy bien. Pero me llamaron de Telefe y estaban como enloquecidos por que la situación se aclare y me dijeron que sí se hace MasterChef Celebrity 2025, con Wanda Nara", indicó.
“Parece que hubo varios llamados de ella para que aclaren porque si no la gente iba a pensar que está afuera del canal. Así que parece que hay alguien que la quiere mucho, quien la tiene que bancar, la banca”, agregó.
Cuándo se comenzaría a grabar MasterChef Celebrity con Wanda Nara
Al parecer, todo indica que en septiembre el reality de cocina que saldrá en Telefe arrancaría con las grabaciones.