Revelan qué pasará con MasterChef Celebrity y Wanda Nara

Wanda Nara sigue estando en el centro de todas las miradas por los conflictos mediáticos que protagoniza con su ex y papá de sus hijas, Mauro Icardi. Es que ambos no descansan un segundo y están pendientes de todo lo que realiza el otro.

Hace un tiempo se había confirmado a la empresaria como conductora de la próxima edición de MasterChef Celebrity en Telefe. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correr un rumor que aseguraba que el canal de las tres bochas había decidido dar de baja el ciclo y poner una nueva versión de La Voz.

En Intrusos, Adrián Pallares salió a aclarar las cosas y reveló qué ocurrirá. "Se dijo que tal vez había otra versión de La Voz, y es cierto que ese ciclo está funcionando muy bien. Pero me llamaron de Telefe y estaban como enloquecidos por que la situación se aclare y me dijeron que sí se hace MasterChef Celebrity 2025, con Wanda Nara", indicó.

“Parece que hubo varios llamados de ella para que aclaren porque si no la gente iba a pensar que está afuera del canal. Así que parece que hay alguien que la quiere mucho, quien la tiene que bancar, la banca”, agregó.