Netflix: la película protagonizada por Jimmy Fallon que acaba de aterrizar a la plataforma

Taxi es una película estrenada en el 2004 que se agregó recientemente al catálogo de Netflix y se posiciona como una de las más vistas en la actualidad.

Un clásico de la comedia y la acción llega a Netflix. Foto: Archivo

Netflix sigue reviviendo algunos clásicos y en esta ocasión, una película de comedia protagonizada por el reconocido conductor de televisión Jimmy Fallon se ubica entre lo más visto de la plataforma. Un film ideal para quienes quieran pasar un rato distendidos en el sillón.

Se trata de Taxi: Derrape Total, una película que mezcla comedia y acción y que fue dirigida por Tim Story. Si bien esta producción tuvo críticas divididas en su momento, la actuación de Queen Latifah y Fallon llamaron la atención de quienes disfrutan de este género que ofrece diversión y aventuras sin sentido.

Captura de pantalla 2025-08-20 133234 Jimmy Fallon y Queen Latifah forman un equipo poco convencional para capturar a ladronas. Foto: Archivo Comedia y acción en Netflix La trama sigue a Belle Williams (Queen Latifah), una taxista conocida por su destreza al volante y su coche modificado para alcanzar altas velocidades. Su vida cambia cuando el torpe pero entusiasta detective Andy Washburn (Jimmy Fallon) le pide ayuda para capturar a un grupo de ladronas brasileñas que han estado robando bancos en la ciudad.

Juntos forman un equipo poco convencional para enfrentar a las delincuentes mientras Belle persigue su sueño de convertirse en piloto de carreras. La película combina persecuciones de alta velocidad con situaciones cómicas y extravagantes, creando momentos llenos de acción y humor.