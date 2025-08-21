ADEPA repudió el ataque que sufrió Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas compartió un escrito en sus redes sociales tras la tensa situación que vivió el conductor.

Eduardo Feinmann vivió una tensa situación en la puerta de Radio Mitre luego de ser agredido por Marcelo Peretta, sindicalista y candidato a diputado, que estaba esperando al comunicador a la salida de la emisora para confrontarlo de manera violenta. El video se viralizó en cuestión de minutos y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas realizó un comunicado.

"ADEPA repudia la agresión sufrida por el periodista Eduardo Feinmann a la salida de los estudios de Radio Mitre, por parte del sindicalista Marcelo Peretta", expresaron en el inicio del escrito que publicaron en sus diferentes redes sociales luego de la agresión.

Además, agregaron: "Peretta agredió verbal y físicamente a Feinmann, mientras el periodista trataba de subirse a su automóvil. Como siempre, ADEPA reafirma la necesidad de que todos los actores de la sociedad argentina, en el marco de la vigencia de la democracia, respeten el trabajo periodístico, componente indiscutido de las instituciones de la República".

El comunicado de ADEPA tras la agresión a Eduardo Feinmann Captura de pantalla 2025-08-21 164652 En el final, subrayaron que "las agresiones y la intolerancia van en sentido contrario al que debemos transitar para el afianzamiento del sistema democrático". El comunicador reposteó el comunicado y les agradeció por solidarizarse con él tras esta situación escandalosa.