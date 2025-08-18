Eduardo Feinmann defendió a Guillermo Francella y Homo Argentum tildando de "bosta" a algunas películas argentinas

El conductor apoyó al popular actor que fue cuestionado en estos días por colegas suyos como Pablo Echarri. Además, el periodista compartió sus conclusiones sobre la razón del contrapunto entre estos conocidos artistas.

Al aire en A24, Eduardo Feinmann compartió este lunes su categórica posición sobre la controversia que se desató en los últimos días alrededor de Guillermo Francella y la película Homo Argentum. El conductor defendió al popular actor y arremetió contra los artistas que lo critican.

En primer lugar, al referirse al revuelo generado por el film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Feinmann esgrimió: "El problema es Francella, lo detestan a Francella, porque piensa distinto, porque tiene una visión distinta, porque osó decir en los últimos días 'hay películas que no tienen contenido que no me gustan'. Cuál es el problema, si hay una película que no te gusta, por más argentina que sea, no te gusta y punto".

Luego, al focalizar en Pablo Echarri y sus cuestionamientos contra Guillermo Francella, Eduardo Feinmann arremetió: "Es un mediocre, galancito. Mediocre, lo mismo que su mujer. Y hay más gente que vivió haciendo cosas con el Estado... Echarri hizo una película que se llama El Kiosco, recibió del INCAA 120.000 dólares, película que se estrenó en el 2019, no hace cinco millones de siglos. La vieron 800 personas en su estreno, la película de Francella la vieron 73.000 en el estreno. Y en el total, la vieron 3.000 personas a El Kiosco. Una porquería que tuvimos que bancar nosotros con nuestros impuestos".

Eduardo Feinmann apoyó a Guillermo Francella Eduardo Feinmann apoyó a Guillermo Francella En su defensa del éxito de Homo Argentum y de la postura de Francella, quien abiertamente cuestionó al cine de autor argentino por ganar premios pero no convocar público a las salas, Feinmann esgrimió: "Si querés hacer un bofe, como fue El Kiosco y otras tantas películas, ponela de tu bolsillo, buscate cinco o siete cabezas que pongan 10.000 dólares cada uno y hacé la peliculita que quieras. Esta bosta le costó al erario público, a sus impuestos, al mío al de todos, mucha guita. Por qué, a santo de qué".

En tanto que sobre el cuestionamiento de Pablo Echarri y otros actores contra Guillermo Francella en pleno furor por Homo Argentum, Eduardo Feinmann conjeturó: "Este tipo y otros le pegan a Francella, solamente porque dijo la palabra esperanza. Por qué te creés que en El secreto de sus ojos no le pegaron, porque no había dicho la palabra esperanza con respecto a otro gobierno. La verdad, hasta me duele, porque en un pase con Lanata le pregunté cómo estás viendo el país, ni siquiera le dije 'che, votaste a Milei'. Fue a lo pocos meses de haber asumido el presidente".