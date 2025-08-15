La sincera respuesta de Pedro Rosemblat cuando Eduardo Feinmann le preguntó si quiere que a Javier Milei le vaya mal

En la entrevista del conductor de A24 al comunicador y militante kirchnerista, el invitado cuestionó categóricamente la gestión política y económica del presidente argentino.

Pedro Rosemblat estuvo como invitado en el programa de Eduardo Feinmann en A24, y consultado sobre la gestión de Javier Milei, el referente de Gelatina no anduvo con rodeos a la hora de expresar su opinión sobre el desempeño del mandatario.

Concretamente, cuando Feinmann le preguntó a Rosemblat si está entre aquellos que quieren que le vaya mal a Milei, el comunicador respondió sincero: "Depende el día Eduardo, no te voy a mentir. Me pasa lo siguiente, yo quiero que a la Argentina le vaya bien y creo que con este Gobierno no va a pasar".

Acto seguido, Pedro Rosemblat agregó: "Ahora, colocarme en el lugar de desearle al Gobierno que fracase es políticamente un problema, plantear abiertamente 'yo quiero que esto salga mal'. Yo creo que esto sale mal, quizás estoy equivocado, como estuve tantas veces. Ahora no creo que esto sea sustentable, ni en términos económicos, ni en términos políticos".

Bajo la atenta mirada de Eduardo Feinmann, Pedro Rosemblat puso el foco en una de los puntos que más cuestiona sobre Javier Milei al ejemplificar: "Ayer estaba acá (María Eugenia) Vidal, escuché la entrevista, insospechada de kuka, nadie le va a decir que es kirchnerista a Vidal, y ella decía 'el Gobierno sólo admite dos relaciones, subordinados o enemigos, ese nivel de encerrona".

Entonces, Feinmann advirtió que esa dinámica no sólo es propia de Milei al retrucarle a Rosemblat: "Cristina hacía lo mismo, eras amigo o esclavo, sino eras ninguna de las dos cosas, eras enemigo". Haciéndose cargo de su militancia kirchnerista, el entrevistado sostuvo: "Creo que nosotros en algún momento nos cerramos, pero tuvimos cinco años de crecimiento a tasas chinas Eduardo. Ellos pusieron skip intro como en los videos, y pasaron a la encerrona directamente".