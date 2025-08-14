Eduardo Feinmann defenestró a Julieta Poggio tras sus polémicos comentarios sobre las iglesias

La exjugadora de Gran Hermano se volvió tendencia en las redes sociales por sus dichos en una entrevista.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano, ha causado polémica en las últimas horas luego de que se difundiera en las redes sociales un fragmento de una entrevista en el que hizo una propuesta para combatir la pobreza y el hambre mundial.

"A mí me llama mucho la atención la pobreza y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial. Eso me llama mucho la atención, como hay tanta gente tan rica y gente tan pobre", confesó la influencer en la nota.

Esto fue lo que dijo Julieta Poggio Los Polémicos Comentarios De Julieta Poggio Sobre Las Iglesias En cuestión de minutos, el Internet se llenó de comentarios sobre los dichos de Poggio. Si bien, algunos usuarios de las redes sociales salieron a bancarla, otros la criticaron duramente. Y una de esas personas fue Eduardo Feinmann.

A través de su cuenta de X (@edufeiok), el periodista compartió aquel fragmento de la entrevista de Julieta con una fuerte frase.