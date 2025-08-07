Tras el polémico regreso de Patito Feo: habló Brenda Asnicar y lanzó una fuerte advertencia para su reemplazo

Patito Feo , el fenómeno que marcó a toda una generación regresará en formato teatral. Una noticia que trajo alegría hasta la lectura de sus letras chicas, ya que volverá, pero sin sus dos protagonistas originales: Brenda Asnicar y Laura Esquivel .

Según detalló Adrián Pallares en Intrusos, las funciones están previstas para estrenarse en el Teatro Gran Rex , donde se reinterpretarán los éxitos de la serie con arreglos modernos y escenografía multicolor. Aunque la noticia ilusionó a los fanáticos, tanto Laura Esquivel como Brenda Asnicar optaron por no sumarse al proyecto.

La justificación habría alegando acatado otros compromisos personales, además de decisiones respecto a avanzar profesionalmente más allá de esos personajes, que si bien las lanzaron a la fama, las catalogaron por el resto del viaje.

En su lugar, Albana Fuentes asumirá el rol de Patito y Julieta Poggio encarnará a Antonella, una decisión que fue ampliamente apoyada, pero para los nostálgicos resultó un golpe duro.

En su participación en Había que decirlo (streaming de El Trece), Brenda Asnicar se refirió con cierta ironía al reemplazo y aclaró que la decisión no responde a diferencias personales, sino a proyectos paralelos: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”.

Embed - Tras el polémico regreso de Patito Feo: habló Brenda Asnicar y lanzó un tajante palito para su reemplazo

Luego, retomó su decisión: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no… Disfrútenlo. Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”.

Para finalizar, lazó un palito para su sucesora: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”

La producción, que apuesta a conquistar tanto al público nostálgico como a nuevas generaciones, promete combinar coreografías emblemáticas con segmentos audiovisuales inéditos y una puesta en escena que homenajeará los 17 años del estreno original de la tira.