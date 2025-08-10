¿Daniela Celis y Thiago Medina se reconciliaron?: las fotos de la tarde que compartieron con amigos de Gran Hermano

Tres meses después de confirmar su separación, Daniela Celis y Thiago Medina se volvieron a mostrar juntos en una salida pública que ha generado revuelo entre sus seguidores. Acompañados por sus gemelas Laia y Aimé, la expareja disfrutó de una tarde al aire libre, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre su relación actual.

Daniela Celis publicó por primera vez la cara de las gemelas que tuvo con Thiago Medina La ex Gran Hermano emocionó a todos con un posteo en Instagram Daniela y Thiago tienen dos hijas juntos. ARCHIVO MDZ La ocasión especial sumó un ingrediente más: la presencia de Julieta Poggio y Nacho Castañares, quienes son los padrinos de las niñas. Este encuentro no solo fue una postal familiar, sino que también sirvió para consolidar el lazo que los une desde su paso por Gran Hermano, mostrando que la amistad sigue intacta más allá de la televisión.

La jornada, a pleno sol y en contacto con la naturaleza, se dio después de semanas de rumores, indirectas y versiones cruzadas sobre el estado sentimental de la expareja. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a todos interactuando con las niñas en una granja, un lugar perfecto para que Laia y Aimé, las protagonistas del día, pudieran jugar y explorar. En una de las historias de Julieta se destacó la frase "sábado en familia".

gran hermano salida Imágenes de la salida de los hermanitos. @julipoggio El almuerzo campestre, lleno de risas y complicidad, funcionó como una tregua en medio de las especulaciones sobre la vida sentimental de Thiago y Daniela, incluyendo supuestos nuevos romances y mensajes encriptados en redes sociales. El hecho de que ambos hayan priorizado compartir este tiempo con sus hijas y padrinos demuestra una clara intención de cuidar el entorno afectivo de las niñas.