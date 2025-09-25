La emotiva dedicatoria a Thiago Medina y Daniela Celis en el show de Luzu TV en el Gran Rex

Luego de que Pestañela dejara su vida laboral de lado tras el accidente que sufrió su expareja, la producción de Patria y Familia les dedicó el espectáculo.

El ex Gran Hermano y la madre de sus hijas fueron homenajeados.

La salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que sufrió un brutal choque con su moto hace casi dos semanas, generó gran preocupación y se instaló rápidamente como foco de la agenda mediática. Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, reveló que dejó toda su vida de lado para poder afrontar esta difícil situación familiar.

Un gran compromiso laboral que Daniela tenía programado, antes del siniestro vial que sufrió su expareja, fue el show del ciclo de streaming Patria y Familia de Luzu TV, que se realizó el martes por la noche en el Teatro Gran Rex. Celis formaba parte del equipo pero tras el accidente abandonó todos sus trabajos para estar junto a sus hijas y apoyar a la familia de Thiago en todo.

Sobre el final del espectáculo que produjo Patria y Familia (Luzu TV), Fefe Bongiorno se dirigió a la platea de un Gran Rex lleno, y expresó:” La función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina y a nuestra queridísima Daniela Celis, más conocida como Pestañela”.

La emoción de Fefe Bongiorno al dedicarle la función a Thiago Medina y Pestañela

El emotivo mensaje del reconocido productor de streaming continuó: “Para ella sería un sueño estar acá pero por las sorpresas que te da la vida no pudo ser, la conocemos lo suficiente para poder asegurar que como buena mujer del espectáculo, el escenario es su lugar y su sueño se le va a cumplir”.