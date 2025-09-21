Thiago Medina fue operado: la familia reveló cómo evoluciona tras la cirugía

El ex Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva tras el accidente que protagonizó con su moto.

Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno luego del durísimo accidente que tuvo con su moto. Por este motivo, llegó al nosocomio en grave estado y ya fue intervenido por segunda vez.

La primera operación se realizó al arribar al hospital, donde los médicos le extirparon el bazo y el día viernes, al no presentar fiebre, los cirujanos tomaron la decisión de llevarlo a quirófano para reparar la parrilla costal. Esta intervención duró largas horas y el paciente pudo sortearla con éxito.

Brisa Medina, hermana de Thiago, compartió en sus redes sociales cómo se encuentra el ex Gran Hermano y se encargó de llevar tranquilidad a los seguidores del ex "hermanito" que pelea con mucha fuerza por recuperarse: "El parte médico en el día 20/09/2025 de T hiago Agustín Medina".

Thiago Medina lucha por su vida tras el fuerte accidente Screenshot_5 Thiago evoluciona favorablemente. Foto: captura de pantalla Instagram/ @brii_mediina23.

"Se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolucionando bien", comentó Brisa respecto del estado de salud de Medina. También expresó que pasó bien las 24 horas del postoperatorio y realizó un pedido especial para que el exnovio de Daniela Celis siga por este camino.