Daniela Celis reveló cómo se siente por el estado de salud de Thiago Medina: "Hecha pelota por dentro"

En medio de la angustiosa situación que atraviesa la familia del ex Gran Hermano, Pestañela se sinceró con DDM y expuso cómo atraviesa este momento.

Ante la adversidad, Daniela Celis encuentra en la maternidad la fuerza necesaria para sostenerse, aun cuando confiesa sentirse profundamente destrozada en su interior. La internación de Thiago Medina en terapia intensiva, quien ya ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas tras un grave siniestro de tránsito, marca sus días con incertidumbre y dolor.

Con gratitud hacia el equipo médico, Celis compartió: “Fue una cirugía sin complicaciones y estamos muy agradecidos con el Hospital de Moreno y la colaboración con el de Esteban Echeverría. Estamos muy contentos con todo y con los médicos”.

La fe y la solidaridad colectiva se erigen como pilares en este momento crítico. La influencer hizo hincapié en la importancia del apoyo espiritual y comunitario: “Él está estable, en terapia intensiva, también seguimos con el pedido de cadena de oración porque es un día tras día, hora tras hora y tiene que ver con cómo él evolucione. Creo mucho en Dios y en toda la gente que prende una vela”.

Qué dijo Daniela Celis tras la cirugía de Thiago Medina Daniela Celis contó lo que siente tras la cirugía de Thiago Medina Daniela Celis contó cómo sobrelleva la angustiosa situación que atraviesa Thiago Medina y su familia. Video: DDM (América TV)

El camino por delante exige paciencia y vigilancia médica. Acompañada por su entorno, incluido Nacho Castañeras —quien afirmó: “Acompaño en lo que podamos dar una mano, somos familia y realmente fue un accidente. Tenemos que estar todos juntos como lo estamos para contener y estar en lo que sea”—, Daniela transita este proceso con esperanza y resistencia.