Se desmayó una de las hermanas de Thiago Medina en las inmediaciones del hospital de Moreno

En medio de la angustia por la reciente internación del ex participante del reality de Telefe, una de sus familiares sufrió una descompensación este miércoles.

La gravedad del estado de salud del joven de 22 años ha sumido en la consternación a su círculo íntimo, que aguarda con esperanza una mejoría en la condición de su estado de salud. La angustia se palpa entre quienes conocen a Thiago Medina, conscientes de que su supervivencia es delicada y suplicando por cadenas de oraciones que colabore espiritualmente a cambiar el curso de los acontecimientos.

Desde el entorno afectivo del muchacho, varias figuras han exteriorizado su dolor públicamente tras la internación. Entre ellas, Daniela Celis, quien fuera su pareja y es la amdre de sus hijas y gemelas, no pudo contener la emoción frente a los medios. Una reacción similar le sucedió a su propia hermana, Camilota, al quebrar en llanto y ser interceptada por las cámaras y a otros colegas de su paso por el reality show Gran Hermano.

El desmayo de la hermana de Thiago Medina en las cercanías del hospital de Moreno. Video: Puro show (El Trece)

La tensión del penoso trance incluso repercutió en la salud de un familiar directo. Quien se descompensó en las inmediaciones del hospital donde el joven está internado fue Brisa, la hermana melliza de Thiago, que tuvo que ser asistida.

El conductor Matías Vázquez, en su espacio Puro Show (El Trece), ofreció detalles del crítico momento: “Gisela es una de las hermanas de Thiago que confirma la noticia que Brisa, la hermana melliza, se descompuso recién. Está embarazada, se ve que le impactó la situación en la que encontró a su hermano, que en este proceso lleva cuatro días en terapia intensiva, todavía no está consciente y ayer tuvo fiebre”.