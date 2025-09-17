Thiago Medina lucha por su vida: afirman que será nuevamente operado y hay preocupación

Thiago Medina se encuentra en estos momentos peleando por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega. El joven sufrió un terrible accidente con su moto el viernes pasado y tiene lesiones muy graves.

El último parte médico emitido el martes no fue del todo positivo, ya que informaron que el paciente presentó fiebre: "Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado".

Quien habló en las últimas horas fue Romina Uhrig, amiga de Daniela Celis y de Thiago . La exjugadora de Gran Hermano contó en "A la Barbarossa" que Medina tendrá que ser nuevamente operado, según lo que le expresaron los médicos a la expareja del joven.

"Él tiene ocho costillas rotas, tiene astillas en toda parte de su cuerpo y por eso tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que él, cuando esté mejor, tiene que ir a esa operación enseguida. Es esa la operación que le tienen que hacer después de que empiece a mejorar", comentó Romina respecto a las últimas novedades sobre la salud de Thiago Medina .

THIAGO MEDINA Thiago Medina, delicado de salud. Foto: Instagram/ @thi4go_km.

Analía Franchín le consultó si la cirugía era de urgencia y Uhrig expresó que "no, pero lo quieren hacer porque imagínate que todo eso en su cuerpo es muy peligroso. Son como pedacitos de vidrio que tengas en tu cuerpo y apenas Thiaguito se recupere, lo quieren operar de las costillas".

Daniela Celis reveló cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

Daniela Celis es la expareja y madre de las hijas de Thiago Medina. Ambos se conocieron en Gran Hermano y con el paso del tiempo lograron formar una hermosa familia pero hoy la alegría que tenían en su vida cambió por completo tras el accidente.

La exparticipante del reality habló con la prensa en el hospital y reveló cómo se enteró del siniestro vial en el que Thiago estaba involucrado: "Llegué a casa y no lo encontré, lo llamaba y me parecía muy rato que no atendía. La hermana me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado. Después de media hora me atiende la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar, lo escuché".

Daniela Celis y Thiago Medina están contentos y sus hijas gozan de buena salud. Foto: Archivo Daniela Celis y Thiago Medina en una entrevista en Telefe. Foto: Archivo

"Me dijeron por teléfono: 'estábamos esperando tu llamado, Thiago está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, está en quirófano, no podemos darte ningún diagnóstico'", comentó Daniela respecto al momento en que le informaron el estado del padre de sus hijas.