Romina Uhrig reveló el último mensaje que le envió Thiago Medina antes del accidente y causó conmoción

La amiga del ex Gran Hermano dialogó con Georgina Barbarossa en Telefe y contó detalles del último contactó que tuvieron.

La ex GH contó el último contacto que mantuvo con su amigo. Foto: captura de video/ Telefe.&nbsp;

Thiago Medina se encuentra luchando por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El estado del ex Gran Hermano genera preocupación, ya que las lesiones que tuvo debido al impacto fueron realmente graves y por el momento se encuentra en coma inducido.

En la mañana de este martes, el nosocomio compartió un nuevo parte médico y alertó a todos: "Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respectos de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado".

En medio de este cuadro, quien habló fue Romina Uhrig, amiga de Thiago Medina y también de Daniela Celis. La exparticipante del reality de Telefe dialogó con Georgina Barbarossa y contó el último mensaje que le envió el joven antes del fuerte siniestro vial.

"Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago", comenzó diciendo. Luego, subrayó que "ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto".

Thiago lucha por recuperarse. Foto: Instagram/ @thi4go_km.&nbsp;

En otra parte, sostuvo que "fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: 'Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo'. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder, esas cosas que una después dice... Nada, me pone mal. Pero Thiago es recontra fuerte", cerró.

