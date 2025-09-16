Thiago Medina se encuentra luchando por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El estado del ex Gran Hermano genera preocupación, ya que las lesiones que tuvo debido al impacto fueron realmente graves y por el momento se encuentra en coma inducido.

En la mañana de este martes, el nosocomio compartió un nuevo parte médico y alertó a todos: "Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respectos de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado".

En medio de este cuadro, quien habló fue Romina Uhrig, amiga de Thiago Medina y también de Daniela Celis. La exparticipante del reality de Telefe dialogó con Georgina Barbarossa y contó el último mensaje que le envió el joven antes del fuerte siniestro vial.

Video: Romina Uhrig contó el último mensaje que le envió Thiago Medina antes del accidente Romina Uhrig reveló el último mensaje que le envió Thiago Medina antes del accidente y causó conmoción

"Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago", comenzó diciendo. Luego, subrayó que "ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto".