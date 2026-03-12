Un reconocido cantante de cumbia fue denunciado por abuso sexual: los fuertes detalles

El histórico cantante volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras ser acusado de abusar a una creadora de contenido de 43 años dentro de su camioneta en La Tablada.

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, popularmente conocido como el "Chelo" de Grupo Green, salió de prisión en 2012, catorce años después, su nombre vuelve a quedar en las tapas tras salir a la luz una aberrante denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal.

El dramático episodio habría ocurrido durante la madrugada del martes en la localidad bonaerense de La Tablada. La víctima, una mujer de 43 años que se dedica a la creación de contenido y transmisiones musicales, había acordado un encuentro previo con el cantante. Según el relato que brindó en las últimas horas, ambos se reunieron en la esquina de Cuzco y Caaguazú, donde él la invitó a subir a su camioneta para conversar "más cómodos".

La crónica de las hechos chelo de green Adrián Torres, conocido como "Chelo". IG @elchelodegreen Lo que parecía ser una simple charla orientada a lo musical rápidamente se transformó en una pesadilla. De acuerdo al crudo testimonio de la denunciante, una vez que accedió de forma "ingenua" a pasar al asiento trasero, el músico comenzó a manosearla. "Me sentí muy incómoda, quise bajar, me dijo que no", relató la víctima.

Lejos de detenerse ante la negativa, la mujer denunció que el cantante se abalanzó sobre ella, la tomó violentamente del cabello intentando forzarla y, tras un forcejeo, la violó. El nivel de impunidad que se expone en la denuncia es total: tras el horror, cuando ella le recriminó el ataque al grito de "¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", el músico la dejó en su casa y, antes de arrancar, simplemente le habría respondido: "Te llamo el fin de semana".

El peso del pasado chelo de green 2 El cantante, nuevamente implicado en una situación delicada. IG @elchelodegreen Tras radicar la denuncia formal en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo, la causa recayó en la UFI de La Matanza, con la intervención del fiscal Pecorelli y la secretaria María Rosario Duro. Mientras se ordenaron los exámenes médicos del protocolo de abuso y se rastrean las cámaras de seguridad de la zona para certificar el relato, el Juzgado de Garantías N°5 ya dictó una estricta restricción perimetral para prohibirle al cantante acercarse a la víctima.