La tensa respuesta de la hermana de Thiago Medina ante una pregunta de Georgina Barbarossa al aire

En medio de la conmoción que atraviesa la familia del ex GH, su hermana, notablemente afectada, tuvo que frenar en vivo a la conductora de Telefe.

Camilota se puso firme respecto a la consulta que le hizo la presentadora de Telefe.

En el centro asistencial Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en el partido de Moreno, permanece internado Thiago Medina, recibiendo atención crítica tras sufrir un brutal choque con su moto y un automóvil durante la noche del pasado viernes. Esta dramática y angustiosa situación que tiene a la salud del ex participante del reality de Telefe como principal preocupación en los medios, generó que una pregunta de una conductora hiciera reaccionar a Camilota, hermana del influencer.

Ante la severidad de su diagnóstico, el círculo íntimo del conocido ex Gran Hermano, solicitó de manera inmediata el apoyo espiritual colectivo. Apelaron a la comunidad para que eleve sus plegarias con el firme objetivo de alcanzar su mejoría.

Durante una comunicación con el espacio televisivo A la Barbarossa (Telefe), su hermana, Camila Deniz, describió la compleja situación que atraviesan. En medio de su intervención, una inquietud de la presentadora generó un visible malestar. “Somos una familia muy unida, hay hermanos que nadie conoce como es Sergio. Estamos todos juntos, mi hermana que tiene cinco hijos, se viene de allá... Siempre fue así, así que...”, indicó Camilota quien se quebró en llanto en medio del relato.

Thiago Medina (5) Thiago Medina lucha por recuperarse tras el brutal accidente. Foto: Instagram/ @thi4go_km.

El intento de consuelo por parte de la conductora fue inmediato. “Va a salir, es un chico joven”, intentó calmarla Georgina Barbarossa al escucharla tan angustiada. Y luego Camila Deniz agregó: “Como le dije a Dani (Daniela Celis) esto es una caricia al alma para nosotros, sabemos lo que es pasar por esto. Estamos fuertes y lo único que puedo pedir es que hagan cadena de oración. Yo me hago la fuerte pero por dentro estoy hecha mi.... trato de no hablar mucho”.