Mientras el ex Gran Hermano sigue internado, muchos amigos de la edición salieron a ayudarlo en medio de la situación. ¿Qué hizo la bailarina?

El viernes 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un violento choque en moto, fue operado y permanece internado en terapia intensiva en estado crítico. Desde entonces, Daniela Celis y su hermana Camilota realizan constantes viajes al hospital, mientras que amigos y compañeros se movilizan para acompañarlas.

Entre quienes se acercaron a contener a Daniela estuvieron Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. Los tres pasaron el domingo en la casa de Celis para brindarle apoyo en un momento muy difícil: “Estuve en la casa de Dani toda la tarde, acompañándola, con las bebés, las bañamos. Estuvimos con ella dándole toda la fuerza que se pueda”, contó la influencer en Rumis.

Julieta Poggio y su contención en el difícil momento Julieta Poggio y su gran gesto con Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina: "Es una situación..."

Poggio destacó además la importancia de la fe y la transmisión de energía para Daniela: “Ella cree mucho en la cadena de oración porque hay mucha gente que se salvó con la energía y la fe, casos imposibles”. Sobre la fortaleza de Thiago, la actriz agregó: “Él es un chabón muy fuerte y que sé que, en el estado en el que está, igual está pensando en sus hijas y va a salir adelante por eso”.

La emoción y la impotencia también aparecen en las declaraciones de Juli Poggio: “Es una situación muy injusta, muy triste. En la vida uno se queja de cada p..., que cuando pasan cosas así, como que se te cae el mundo”. Aun así, subrayó que la mujer no está sola: “Hay mucha gente que está mandando energía y Dani nunca estuvo sola, siempre con su familia y amigos y eso es super importante”.