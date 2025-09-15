Un amigo de Thiago Medina contó la íntima charla que tuvieron antes del accidente: "Se la compró hace..."

El músico Dasty, amigo cercano de Thiago Medina , el ex concursante de Gran Hermano que permanece internado tras un grave accidente en moto en Moreno, contó a Intrusos (América TV) cómo vive la familia y reveló detalles de la conversación que mantuvo con el joven un día antes del siniestro.

“Estoy triste por la situación que está pasando Thiago . Ayer me acerqué al hospital. La familia está muy unida, están muy tristes por la situación”, comenzó Dasty en el móvil con el programa. Según su relato, el parte médico más reciente señalaba “una mejoría muy leve, pero es positivo y nos da esperanza para seguir orando”.

Sobre la moto implicada en el accidente, Dasty fue preciso: dijo que Thiago “ sabe andar en moto , se la compró hace poco. Es blanca, es modelo Tornado”. También puso en duda algunas imágenes que circularon: “Hoy vi circulando imágenes de una moto roja , anterior, y esa no es la moto. Pero no lo puedo afirmar al 100%”.

El músico destacó la experiencia de Thiago al volante y descartó que sea alguien imprudente al manejar: “ Thiago sabe manejar. Es una moto grande pero tiene experiencia. No me pareciera que fuera incontrolable para él. Thiago no es de tomar y menos si maneja”. Añadió que en sus charlas habituales le había aconsejado precautela: “Hemos hablado muchas veces de tener cuidado con las motos o la bici, de mirar alrededor y tener cuidado, pero no que haya expresado miedo o temor”.

Dasty también describió el vínculo personal y profesional que lo une a Thiago: habían conversado el día anterior sobre proyectos musicales y una colaboración que estaban preparando. “Yo había hablado el día anterior. Como es de público conocimiento estamos con proyectos musicales. Él por su parte, yo por la mía. Y en conjunto sacamos colaboración... Nos juntamos a comer. Quedamos en que el fin de semana que íbamos a verlo porque yo estaba pasando un momento de angustia por cosas personales. Me dijo ‘venite’ y por unos compromisos no pude ir. Ese día no habíamos hablado, el anterior sí ”.

Además de su carrera musical, Dasty contó que Thiago estaba en un momento de crecimiento y planeaba nuevos lanzamientos y emprendimientos: “Thiago está en el mejor momento (musical) y planeando otros lanzamientos. Era un momento muy importante. Estaba proyectando emprendimientos y cómo abrir una verdulería y otro emprendimiento de teléfono. Luchando”.

Thiago Medina y Daniela Celis

Respecto a su vida personal y la relación con Daniela Celis, Dasty explicó que, si bien había tensiones recientes, él no lo veía deprimido: “A él no lo veía triste. Ellos decidieron tomar distancia porque no estaban en buen momento de la relación y quisieron priorizar a las nenas. Él estaba angustiado por la separación, pero contento porque estaban cuidando a sus hijas. Una decisión responsable. No lo veía angustiado por esa situación, lo veía contento de poder ver a sus hijas y su gira, proyectando emprendimientos”.

Para cerrar, el músico subrayó que tanto Daniela como la familia están “muy cerca” y que la unión del entorno es la contención principal en este momento tan delicado: “Daniela está muy cerca, la familia también. Están muy angustiados pero unidos”.