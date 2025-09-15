La madre de las hijas del exparticipante de Gran Hermano llegó al nosocomio y no pudo evitar emocionarse.

El estado de salud de Thiago Medina genera mucha preocupación en el mundo del espectáculo y por supuesto, también en sus familiares. El exparticipante de Gran Hermano sufrió un durísimo choque contra un auto mientras estaba al mando de su moto y tiene graves heridas.

En medio de todo esto, dieron a conocer un nuevo parte médico que lleva algo de tranquilidad y esperanza a su familia: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".

Además, dejaron en claro que "Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales".

Video: Daniela Celis llegó llorando al hospital donde se encuentra internado Thiago Medina Desgarrador: Daniela Celis llegó llorando al hospital tras el crítico estado de Thiago Medina

Daniela Celis se encuentra acompañando al padre de sus hijas en este difícil momento y cuando habló con la prensa, se la notó conmovida y muy angustiada por la situación: "No puedo hablar, por favor", expresó, y ante esta respuesta, el cronista le consultó sobre el estado de Thiago y ella sostuvo que "yo también quiero saber cómo está".