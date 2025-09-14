El emotivo comunicado de Daniela Celis tras la leve mejoría de Thiago Medina: "Todo le está llegando"
Tras el último parte médico del joven mediático, la expareja de Thiago habló en redes y se mostró agradecida. ¿Qué dijo?
Durante el ciclo de Infama (América TV), se puso en contexto las últimas novedades del estado de salud del joven mediático, según el periodista Oliver Quiroz, la familia de Medina y Daniela Celis estuvieron presentes en las últimas horas en el hospital Mariano y Luciano de la Vega; también optaron por el silencio durante la difícil situación.
También, se actualizó el parte médico del joven y hay buenas noticias: "El estado es delicado, acá el parte médico que tengo asegura quer sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado, signos de leve mejoría respecto al sábado, igualmente sigue en estado crítico. Ese es el último parte médico de hace un rato nomás".
Lo ocurrido trajo cierto rayo de esperanza a la familia del ex Gran Hermano, quienes desde el momento cero han realizado cadenas de oración para la pronta recuperación de Medina. Daniela Celis, expareja de Thiago, se mostró en redes luego de la noticia.
¿Qué dijo Daniela Celis sobre su expareja?
La modelo posteó una foto en donde se ve a una de sus hijas, producto de su relación con el joven, y escribió: "Oremos por papá por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina".
Luego, en otra de las historias de Instagram, la exhermanita expresó gratitud con la comunidad: "Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían".
Luego, dio detalles de su estado: "Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el mismo pedido de oración. ¡Toda la luz que envían está llegando!".
Por último, habló de su presente emocional y el de sus hijas: "Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. ¡Gracias, gracias y gracias!".