El emotivo comunicado de Daniela Celis tras la leve mejoría de Thiago Medina: "Todo le está llegando"

Durante el ciclo de Infama (América TV), se puso en contexto las últimas novedades del estado de salud del joven mediático , según el periodista Oliver Quiroz, la familia de Medina y Daniela Celis estuvieron presentes en las últimas horas en el hospital Mariano y Luciano de la Vega; también optaron por el silencio durante la difícil situación.

También, se actualizó el parte médico del joven y hay buenas noticias: "El estado es delicado, acá el parte médico que tengo asegura quer sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado, signos de leve mejoría respecto al sábado , igualmente sigue en estado crítico. Ese es el último parte médico de hace un rato nomás".

Thiago Medina y el último parte médico de su estado de salud que da señales alentadoras: "Leve mejoría"

Lo ocurrido trajo cierto rayo de esperanza a la familia del ex Gran Hermano, quienes desde el momento cero han realizado cadenas de oración para la pronta recuperación de Medina. Daniela Celis , expareja de Thiago , se mostró en redes luego de la noticia.

La modelo posteó una foto en donde se ve a una de sus hijas, producto de su relación con el joven, y escribió: "Oremos por papá por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina".

Luego, en otra de las historias de Instagram, la exhermanita expresó gratitud con la comunidad: "Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían".

Luego, dio detalles de su estado: "Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el mismo pedido de oración. ¡Toda la luz que envían está llegando!".

Por último, habló de su presente emocional y el de sus hijas: "Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. ¡Gracias, gracias y gracias!".