Thiago Medina y el último parte médico que da señales alentadoras: "Sigue en terapia intensiva pero..."

Thiago Medina , exparticipante de Gran Hermano , sufrió un grave accidente en su moto el pasado viernes por la noche en la zona de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Testigos y primeras versiones periodísticas indican que la moto habría impactado contra la parte trasera de un automóvil; tras el siniestro fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El joven fue intervenido de urgencia durante la madrugada siguiente en consecuencia de sus lesiones torácicas y abdominales. Se le extrajo el bazo y se constataron daños en uno de sus pulmones. Hasta el momento, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Thiago Medina y el último parte médico de su estado de salud que da señales alentadoras: "Leve mejoría"

Durante el ciclo de Infama (América TV), se puso en contexto las últimas novedades del estado de salud del joven mediático, según el periodista Oliver Quiroz, la familia de Medina estuvo presente en las últimas horas en el hospital Mariano y Luciano de la Vega; también optaron por el silencio durante la difícil situación.

"El único que dio un poco de información fue Nacho Castañares, padrino de una de las nenas. Ellos dieron tranquilidad y hay que esperar", expresó Laura Ubfal. Mientras que otra de las panelistas de la mesa de los domingos expresó el último parte médico:

"El estado es delicado, acá el parte médico que tengo asegura quer sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado, signos de leve mejoría respecto al sábado, igualmente sigue en estado crítico. Ese es el último parte médico de hace un rato nomás".

El testigo que vio todo

"Yo venía atrás de la moto, dos segundos después de la moto. Apenas impactó contra el auto yo llegué. Puse las balizas y ahí fue cuando paramos al tránsito porque estaba en el medio de la calzada y lo podían pisar, estaba tirado", expresó en primer lugar Raúl Argarañaz, testigo del hecho,

Luego, contó cómo se encontraba el mediático tras el impacto: "Él estaba consciente en ese momento, nos dijo que le dolía mucho la espalda y le faltaba el aire"

Respecto al dueño del auto, el testigo expresó que se quedó en el lugar: "Le dijimos si tenía alguien para llamar pero no pudo desbloquear el celular porque no recordaba la clave"

Luego, el hombre habló de la zona donde ocurrió todo: "Yo vivo hace 20 años, hay poca iluminación, unas luces led que no alumbran nada y justo a la cuadra siguiente la luz está quemada. Para iluminar y para poder parar a los autor (utilizaron las linternas y el celular)". Donde venía este muchacho, hay una curva y dobla, y no ves lo que hay adelante".

El testigo culminó con lo que para él, serían las causas del accidente: "Fue la falta de visibilidad y segundo la curva que no te permite ver más allá de 50 metros, y la moto venía demasiado rápido, no alcanzó a frenar ante el auto que entraba a la playa de estacionamiento".