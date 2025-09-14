Tras el grave accidente de Thiago Medina: el desesperado pedido económico que hizo su hermana Camilota

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina , sufrió un grave accidente en moto el viernes 12 de septiembre por la noche en la zona de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Testigos y primeras versiones periodísticas indican que la moto habría impactado contra la parte trasera de un automóvil; tras el siniestro fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Fuentes médicas y el parte reproducido por la prensa señalan que Medina fue intervenido de urgencia durante la madrugada siguiente al accidente. Según los informes, los profesionales asistieron lesiones torácicas y abdominales: se le habría extraído el bazo y se constataron daños en uno de sus pulmones.

El joven mediático permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria y bajo estricto control del servicio de cirugía torácica; el parte oficial califica su pronóstico como reservado.

Ángel de Brito, quien dio la noticia en LAM (América TV), informó que Thiago se encuentra en coma inducido, estable dentro de la gravedad, pero en estado crítico . La noticia fue replicada por varios portales que siguieron el parte médico y las publicaciones de la familia.

Salud de Thiago Medina

Camilota y un pedido público de ayuda

La hermana de Thiago, Camila Deniz, conocida en los medios como Camilota, utilizó sus historias de Instagram para solicitar colaboración: ofreció espacios de publicidad paga en sus redes para ayudar a costear los traslados diarios y gastos derivados de la internación.

"Hola gente hermosa. Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por una cuestión de dinero ya que el ir y venir del hospital requiere esto", escribió en una primera línea la hermana de Medina.

"Aquellos que quieran accionar comuníquense conmigo para pedir tarifas de publicidad y les voy a estar contestando en breve", culminó su pedido la Cuestión de Peso.