El estremecedor relato de la persona que auxilió a Thiago Medina tras el gravísimo accidente: "En shock"
El hombre compartió detalles ante los medios de comunicación luego de ayudar al exjugador del reality de Telefe.
Thiago Medina fue uno de los participantes de Gran Hermano que se metió en el corazón de los fans del programa y uno de los favoritos del reality. En las últimas horas, el joven protagonizó un grave accidente con su moto y ahora está peleando por su vida debido a la gravedad de las heridas.
El ex Gran Hermano se encuentra en estos momentos internado en la Unidad de Terapia Intensiva y desde el hospital compartieron el parte médico mientras se espera que en la jornada del domingo las autoridades compartan nuevos datos: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".
En Todo Noticias pudieron hablar con Raúl, la persona que auxilió al joven tras el fuerte accidente: "No llegué en el momento (del choque), vimos que estaba tirado y paramos a ayudar. No lo conocíamos, estaba con el casco y no sabíamos quién era, estaba en el medio de la calzada y le hacíamos señas a los autos porque venían a gran velocidad".
Video: el relato de la persona que ayudó a Thiago Medina tras el accidente
"Yo me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien está con él y otras señoras estaban hablándole todo el tiempo. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock, estaba en shock, de hecho", comentó el hombre. También dejó en claro que la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos y el personal policial nunca llegó al lugar.
Así fue el accidente que protagonizó Thiago Medina
En el final dejó en claro que "espero que pueda salir adelante, anoche fue terrible. Tratamos de ayudarlo y en un momento es como que perdió el conocimiento porque decía 'qué me pasó, dónde estoy'... Lo que le dijimos es que tuvo un accidente y ahí, como que volvió en sí y tratamos de sacarle un número de alguien para llamar y no pudo desbloquear el teléfono, no se acordaba, estaba en shock".