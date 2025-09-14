Thiago Medina fue uno de los participantes de Gran Hermano que se metió en el corazón de los fans del programa y uno de los favoritos del reality. En las últimas horas, el joven protagonizó un grave accidente con su moto y ahora está peleando por su vida debido a la gravedad de las heridas.

El ex Gran Hermano se encuentra en estos momentos internado en la Unidad de Terapia Intensiva y desde el hospital compartieron el parte médico mientras se espera que en la jornada del domingo las autoridades compartan nuevos datos: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".

En Todo Noticias pudieron hablar con Raúl, la persona que auxilió al joven tras el fuerte accidente: "No llegué en el momento (del choque), vimos que estaba tirado y paramos a ayudar. No lo conocíamos, estaba con el casco y no sabíamos quién era, estaba en el medio de la calzada y le hacíamos señas a los autos porque venían a gran velocidad".

Video: el relato de la persona que ayudó a Thiago Medina tras el accidente El estremecedor relato de la persona que auxilió a Thiago Medina tras el gravísimo accidente: "En shock"

"Yo me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien está con él y otras señoras estaban hablándole todo el tiempo. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock, estaba en shock, de hecho", comentó el hombre. También dejó en claro que la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos y el personal policial nunca llegó al lugar.