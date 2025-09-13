Piden 25 dadores de sangre para Thiago Medina tras el brutal choque sufrido este viernes por la noche

Después del grave accidente que dejó internado al ex Gran Hermano, familiares pidieron a la comunidad que se acerquen al hospital para realizar la donación.

Este viernes Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Thiago Medina, un querido exparticipantre del reality show Gran Hermano, había sido víctima de un violento accidente de tránsito con su moto. El informe precisó que el muchacho fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, y que su diagnóstico inicial era crítico, con un parte clínico que el equipo tratante decidió mantener bajo estricta confidencialidad.

La alarma sobre su estado se intensificó cuando Daniela Celis, su expareja, y Camila Deniz, su hermana, utilizaron sus cuentas de Instagram para pedir cadena de oración para Thiago tras sufrir el accidente. Este llamado a la conexión espiritual colectiva por la recuperación del joven no hizo más que incrementar la ansiedad y la solidaridad de sus seguidores durante esas horas de incertidumbre. Tras varias horas de angustiosa espera, Celis se encargó de ofrecer un resumen del parte médico, intentando llevar calma a los seguidores, familiares y amigos.

El pedido de donadores de sangre que hizo la hermana del ex Gran Hermano pedido de donadores Bri Medina apeló a la generosidad de la comunidad tras el grave accidente que sufrió su hermano. Foto: Instagram @brii_mediina23

“Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda luz es bienvenida. Gracias”, escribió. Este mensaje, que también fue compartido por las hermanas del ex Gran Hermano, crudo y esperanzador a la vez, se erigió como el único comunicado oficial para una legión de adeptos que aguardaba cualquier novedad.

Ya entrada la mañana de este sábado, una de las hermanas de Thiago, Bri Medina, hizo el pedido de dadores a través de su cuenta de Instagram: “Necesitamos 25 dadores de sangre para Thiago Medina, cualquier factor el que pueda que se acerque al hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega en el transcurso del día. Desde ya muchas gracias”.