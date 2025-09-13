Quiero la luna: la novedosa y divertida obra que Pinty Saba estrenará en el espacio FilmAndes

El grupo de teatro Las Sillas que dirige Pinty Saba estrenará la obra Quiero la luna, multimedia para chicos y grandes en el impresionante set de cine de FilmAndes, ubicado en el Distrito 33 de la ciudad de Mendoza. El espectáculo infantil , que el público de todas las edades disfrutará por igual, se realizará los días Sábados 20 y 27 de setiembre y domingo 21 de setiembre a las 17.30.

Una obra para chicos que tiene la particularidad de articular actores y actrices con dibujos animados. Realizaron este trabajo un equipo grande y diverso de excelentes artistas. Tiene como protagonista a un niño-actor y nos deja un mensaje maravilloso: prestar más atención a la sabiduría de los niños y niñas.

En esta oportunidad se realizaran solo tres funciones en el espacio del set de FilmAndes en el distrito 33 de la ciudad, donde además funciona el MIA Museo interactivo audiovisual, único en Argentina y donde al mismo tiempo, se puede realizar una Visita guiada y conocer la historia del cine de Mendoza y Argentina.

Es una propuesta novedosa y divertida para niños y niñas con sus familias. Las entradas deben reservarse al tel. 2613649953 y se pueden adquirir en boletería del lugar desde 1 hora antes de cada función.

MDZ tuvo el placer de dialogar con Pinty Saba, realizadora de importantes espectáculos en Mendoza, y le consultó entre otras cosas, sobre el desafío técnico que planteó el hecho de articular actores y actrices con dibujos animados en escena para este atractivo espectáculo. “No hay una articulación tan directa con los actores y el dibujo animado, sino que, la animación sirve de soporte pero no les exige una interacción tan compleja, es más simple, más pensado para niños”, reveló la experimentada directora teatral.

Respecto a la difícil tarea de encontrar un niño intérprete para llevar adelante la propuesta que exige Quiero la luna, Pinty explicó: “Para mí no fue difícil encontrar un niño actor, por que ese niño llevaba muchos años haciendo talleres de niños con nosotros en el Teatro las sillas, es un niño que empezó desde muy chiquito, ahora tiene 11 años, y realmente es un niño actor”.

Una propuesta multimedial diferente a todos los espectáculos creados por Pinty Saba

Filmandes Quiero la luna Quiero la luna se estrenará en el espacio FilmAndes y deslumbrará con una impactante propuesta multimedial. Foto: Gentileza Pinty Saba

En cuanto al espacio seleccionado para llevar a cabo las funciones, este medio le preguntó a Saba si FilmAndes fue elegido por estar relacionado con la propuesta audiovisual del espectáculo. “Por una parte por que esta relacionado con la propuesta audiovisual del espectáculo, pero por otra parte por que yo soy miembro de FilmAndes y por que cuando cerré el Teatro las sillas, trasladé prácticamente el teatro y la mayoría de las actividades del teatro que puedo hacer, las hago ahí”, explicó amablemente, fiel a su estilo, la directora de Quiero la luna.

Elenco y staff técnico

Emiliano Muñoz, Sam Miño, María Belén Escudero, Raquel Delù, Nicolás Proclava, Gonzalo Frías.

Dibujos de Andrés Casciani.

Animación en tres D de Xowen Studio

Operación de Video: Maximiliano Bazán

Luz y sonido: Constanza Cortijo Welsch

Vestuarios: Licia Khune y Melisa Lara

Producción: Morena Cortez. Sam Miño

Texto, Puesta en escena y dirección General: Pinty Saba.

Agradecimientos:

Comisión Directiva de FilmAndes

Teatro Las Sillas y Escuela Espacio Ficcional

Xowen studios