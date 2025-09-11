Los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 12 de septiembre

Llegó septiembre, el frío quedó atrás y el calorcito comienza a sentirse poco a poco. Es por eso que con este clima agradable te queremos contar los espectáculos que tenemos para este viernes 12 de septiembre y que seguramente te harán salir de casa y disfrutar de la noche junto a tus amigos o familiares.

La agenda cultural de Mendoza tiene de todo en cuanto a espectáculos teatrales y a continuación te dejamos todos los detalles de las obras, con sus precios, horarios y por supuesto la ubicación para que tomes nota y no te pierdas nada.

En la casa de una abuela entrañable se abre un universo de secretos, ilusiones y verdades ocultas. Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, nos invita a vivir una historia conmovedora, donde la esperanza y el amor luchan contra la mentira y el desengaño.

Con humor, ternura y emoción, esta obra clásica del teatro toca el alma de quien la ve y nos recuerda que, aunque la vida se quiebre, siempre podemos sostenernos en pie. La obra tendrá lugar en el Teatro Tajamar a partir de las 21:30 horas.

El valor de la entrada anticipada es de $10.000 mientras que la entrada general (día del evento) tiene un costo de $12.000. Los ticketes pueden adquirirse a través de Entrada Web haciendo click en este enlace.

Mi Casa

Mi Casa es un thriller teatral escrito y dirigido por Martín Chamorro, que propone un viaje impactante a través del tiempo, la memoria y el trauma. La obra explora la historia de una casa y las cinco familias que la habitaron a lo largo de más de un siglo, desplegando una estructura coral con catorce personajes que atraviesan diferentes épocas, conflictos y tensiones que, aunque cambiantes en forma, se repiten en esencia.

Mi casa (3) "Mi casa", en el Teatro El Circulo. Foto: gentileza/ Martín Chamorro.

Tras su estreno en Mendoza, Argentina, la obra fue presentada en Nueva York bajo el título Our Home on Ludlow, en el reconocido espacio Symphony Space, donde recibió una entusiasta acogida tanto del público como de la crítica especializada.

Las entradas se pueden adquirir a través de Andes Ticket haciendo click en este enlace y tienen un valor de $15.000. El espectáculo se desarrollará a partir de las 21:30 horas en el Teatro el Circulo.

Juampi González: "soltero 2.0"

Juampi González llega a la provincia de Mendoza con presentando "soltero 2.0" este viernes 12 de septiembre a partir de las 21:00. El show se llevará a cabo en el Teatro Selectro y las risas no faltarán.

Captura de pantalla 2025-09-11 173637 El humorista llega a Mendoza con su show. Foto: gentileza/ Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo click en este enlace. El espectáculo cuenta con solo entrada general que tiene un valor de $25.000