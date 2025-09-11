El furioso posteo de Marcelo Tinelli luego de que Marina Calabró afirmó que tiene una deuda millonaria

El conductor apuntó contra la periodista luego de que reveló la supuesta millonaria deuda que tiene.

Marcelo Tinelli es tendencia en los diferentes programas de televisión y también en las redes sociales. Es que en medio de su vuelta a la conducción a través de Carnaval Stream, el "Cabezón" compartió dos historias de Instagram que causaron polémica y también asombro.

" Dinero sucio. Cuevas. Rosario. Hombre de medios. Mañana amplío", comenzó escribiendo Tinelli en su historia de Instagram. A esta primera historia le sumó una más con una explicación que también sorprendió y dejó a todos con la boca abierta. Luego, escribió: "Esta historia es una ficción que estoy escribiendo. Se va a poner buena. Cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia".

En medio de este revuelo por sus publicaciones, Marina Calabró contó que le habrían embargado la casa al conductor debido a una deuda millonaria que tiene actualmente: "Me dicen que cobró un palo y medio, le quedan por cobrar 9 palos y medio, pero el quilombo es que entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este".

El posteo de Marcelo Tinelli desmintiendo la información de Marina Calabró Captura de pantalla 2025-09-11 190506

Tinelli no se quedó callado y salió con los tapones de punta contra la periodista: "No, Marina. No es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombras, salvo al final", comenzó el conductor.